Nomination de monsieur Daniel Desharnais au poste de sous-ministre adjoint aux projets spéciaux

QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Daniel Desharnais à titre de sous-ministre adjoint aux projets spéciaux. La nomination de monsieur Desharnais entrera en vigueur le 20 avril prochain et son mandat est d'une durée de cinq ans.

Détenteur d'un baccalauréat en histoire et d'une mineure en sciences politiques de l'Université de Sherbrooke ainsi que d'une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal, monsieur Desharnais cumule une feuille de route impressionnante qui inclut notamment une quinzaine d'années d'expérience dans des cabinets politiques. Il a notamment été directeur de cabinet adjoint et directeur des communications auprès du premier ministre de 2017 à 2018. Il détient également une connaissance approfondie des dossiers relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, alors qu'il a agi comme directeur de cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux de 2014 à 2017. Il occupait depuis 2018 le poste de directeur principal chez TACT Intelligence-conseil inc.

Citation :

« Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent au Québec, je suis d'autant plus heureuse d'accueillir monsieur Desharnais comme nouveau sous-ministre adjoint au sein de la grande équipe du ministère de la Santé et des Services sociaux. Plusieurs défis nous attendent et nul doute que sa connaissance approfondie des enjeux relatifs à la santé et aux services sociaux et sa vaste expérience gouvernementale seront des atouts précieux. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

