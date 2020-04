Rapport mensuel des opérations financières au 31 janvier 2020





QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 janvier 2020 indiquent un surplus budgétaire de 5,2 milliards de dollars pour les dix premiers mois de l'exercice 2019?2020. Cette situation favorable ne doit pas être confondue avec celle qui prévaut depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars.

En effet, cette pandémie et les mesures mises en place pour y faire face sont en constante évolution et ont déjà des répercussions importantes sur l'économie, sur les activités du gouvernement du Québec et, conséquemment, sur les finances publiques. La lecture du rapport mensuel au 31 janvier doit donc se faire en fonction de la nouvelle réalité économique.

La prochaine mise à jour du solde budgétaire pour l'année 2019?2020, prévue lors de la publication des résultats préliminaires au 31 mars 2020, tiendra compte des incidences de la pandémie de la COVID?19 sur la situation budgétaire du Québec et des mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour y faire face.

« Les résultats au 31 janvier 2020 confirment la situation favorable des finances publiques du Québec avant la pandémie de la COVID-19. Cette situation favorable ne doit pas être confondue avec celle qui prévaut actuellement. Notre saine gestion des finances publiques et la situation économique remarquable qui prévalait avant la pandémie nous permettent de mettre en place des mesures qui visent à assurer le maintien des services essentiels aux Québécois et Québécoises et à soutenir les ménages et les entreprises. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable de la région de Laval

Le Rapport mensuel des opérations financières au 31 janvier 2020 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

