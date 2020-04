Des mesures de soutien supplémentaires déployées pour les producteurs agricoles





LÉVIS, QC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel, La Financière agricole du Québec (FADQ) s'est engagée à démontrer un maximum de flexibilité dans la gestion de ses programmes de financement, d'assurances et de protection du revenu. Elle annonce donc le déploiement de mesures de soutien supplémentaires pour les producteurs agricoles.

En matière de financement

Prêt pouvant atteindre 50 000 $ afin de soutenir le fonds de roulement

Afin de contribuer à la poursuite des activités des entreprises agricoles et agroalimentaires, une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $, sans prise de garantie mobilière ou immobilière, peut être rapidement accordée par la FADQ. Cette mesure est accessible à l'ensemble de la clientèle en financement de la FADQ connaissant des problèmes de liquidités temporaires en lien avec le contexte de la pandémie de la COVID-19.

En plus de bénéficier d'une durée de remboursement de 10 ans et d'un congé de versements de capital de 12 mois, les clients profiteront du taux d'intérêt avantageux de la FADQ. Pour en faire la demande, ces derniers doivent s'adresser à leur conseiller en financement de la FADQ.

Devancement des paiements de subventions à l'investissement

Les paiements de subventions à l'investissement prévus le 1er juin sont devancés au 1er mai. Ces paiements représentent un montant de près de 7 millions de dollars et s'inscrivent dans les programmes suivants : Programme d'appui à la diversification et au développement régional (PDDR), Programme d'appui au développement des entreprises agricoles du Québec (PADEAQ) et Programme de soutien au financement des investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique (PSFI).

En matière d'assurance et de protection du revenu

Agri-stabilité : paiement provisoire passant de 50 % à 75 % des bénéfices du programme

Les paiements provisoires permettent d'obtenir plus rapidement un pourcentage des bénéfices du programme. Pour en faire la demande, les producteurs doivent s'adresser à l'équipe de la collecte et du traitement des données financières.

Citations

« Le secteur agricole est touché par la situation actuelle. Pour cette raison, des mesures supplémentaires sont déployées par La Financière agricole. Celles-ci sauront répondre aux besoins exprimés par les producteurs agricoles et s'ajoutent à celles mises en place récemment, dont le moratoire sur le remboursement des prêts et le report des dates de semis à l'assurance récolte. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole poursuit sa mission de soutenir le développement du secteur agricole. Dans un contexte où la situation revêt un caractère inédit, nous demeurons vigilants et à l'écoute des producteurs agricoles afin de répondre aux besoins éventuels. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

