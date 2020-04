Traverse L'Isle-aux-Grues-Montmagny - Début du service du NM Grue-des-Îles





QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que le NM Grue-des-Îles reprendra son service à la traverse L'Isle-aux-Grues-Montmagny le mardi 21 avril 2020 selon l'horaire régulier.

Air Montmagny Inc. maintiendra le service aérien pour les passagers jusqu'au mercredi 22 avril inclusivement. Quant au transport des marchandises essentielles (denrées alimentaires et médicaments), des vols continueront à être effectués les mardis et vendredi à 13 h 30 (à partir de Montmagny) afin de maintenir l'approvisionnement des résidents de l'île.

La STQ tient à sensibiliser les résidents de l'île sur l'importance de concentrer leurs achats alimentaires et médicaux sur ces deux vols.

Service maritime : des mesures spéciales liées à la COVID-19

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, des mesures spéciales ont été mises en place notamment à la suite du confinement de l'Isle-aux-Grues par la Santé publique le 6 avril dernier. Compte tenu de l'isolement physique dans lequel se trouve l'Isle-aux-Grues, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches a demandé à toute personne d'éviter de se déplacer de l'Isle-aux-Grues vers une autre région et d'une autre région vers l'Isle-aux-Grues sauf en cas de nécessité, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les déplacements doivent se limiter strictement à ceux liés à des raisons médicales ou à un travail jugé essentiel.

Ainsi, les directives suivantes s'appliqueront jusqu'à indication contraire :

Pour les clients

Seuls les clients répondant aux critères de services essentiels munis de laissez-passer ou les urgences médicales sont admis sur le navire.

Les résidents ayant une résidence primaire sur l'île qui sont actuellement à l'extérieur pourront traverser, mais pour leur entrée sur l'île seulement. Une preuve de résidence (permis de conduire) pourrait être exigée par les autorités pour avoir accès au navire.

Un maximum de 50 passagers sera autorisé sur le navire.

Les espaces pour les passagers (salon des passagers et salles de bain sur le navire) seront fermés.

La gare de l'Isle-aux-Grues sera fermée.

Les piétons ne seront pas admis sur le navire.

Les clients devront conserver une distance minimale de deux mètres entre eux en tout temps afin d'éviter la propagation du virus.

Pour la marchandise

Aucune marchandise ou matériel provenant des clients ne pourra être manipulé par les membres de l'équipage.

Pour les petits articles, deux voiturettes seront disponibles près de l'embarcadère pour y déposer les articles. Une fois la traversée accomplie, les voiturettes seront sorties du navire.

Pour les articles volumineux, un espace sera attitré sur le navire et les clients devront y déposer directement leurs articles pour la traversée. Une fois la traversée accomplie, les clients devront récupérer leur marchandise sur la rive opposée.

Il sera important de synchroniser la livraison de marchandise en fonction des horaires du traversier.

L'horaire pourrait être sujet à des changements. Pour connaître l'horaire des traversées, la STQ vous invite à consulter traversiers.com et à vous abonner aux alertes qui vous informeront d'éventuelles modifications de service.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 15:52 et diffusé par :