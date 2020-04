L'IFIC se réjouit de l'assouplissement par les ACVM des limites d'emprunt à court terme pour les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe





TORONTO, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a accueilli favorablement aujourd'hui la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d'augmenter temporairement les limites d'emprunt à court terme pour les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe.



« En période de volatilité extrême des marchés causée par la pandémie, cet assouplissement général donne aux gestionnaires de fonds une souplesse importante qui leur permet de mieux gérer leurs portefeuilles de titres à revenu fixe au profit de leurs investisseurs », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. « Le secteur apprécie le fait que les ACVM évaluent ces problèmes et d'autres problèmes qui surgissent à l'échelle du marché et y réagissent rapidement. »

La limite d'emprunt temporaire passe de 5 % à 10 % de la valeur liquidative d'un fonds et peut aider les gestionnaires de fonds à répondre aux demandes de rachat à un moment où les marchés des titres à revenu fixe connaissent une liquidité réduite.

