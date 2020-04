Aides publiques pour les PME et les régions - Aides additionnelles et flexibilité des programmes, d'autres gains à obtenir pour les entreprises du Québec, dit la FCCQ





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réagit positivement à l'annonce d'aujourd'hui du gouvernement fédéral concernant l'élargissement des programmes d'aide aux PME et les nouvelles sommes destinées au secteur culturel. Elle rappelle également l'importance de continuer à répondre aux besoins de liquidités des entreprises pour passer au travers de cette crise de la COVID-19.

Plus d'un milliard additionnel pour les PME

L'annonce d'aujourd'hui prévoit 962 M$ pour les agences de développement régional et le réseau de développement des collectivités, ainsi qu'une somme de 270 M$ pour la recherche et l'innovation.

« Élargir l'accès à l'aide publique pour que les entreprises puissent rencontrer leurs obligations financières et limiter les pertes d'emplois est une bonne nouvelle, notamment pour les PME en démarrage et celles situées en régions », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Les sommes annoncées aujourd'hui seront probablement insuffisantes pour répondre aux besoins des startups et des entreprises en précommercialisation du Québec, mais c'est définitivement un pas de plus dans la bonne direction. »

« Plus l'aide financière directe sera accessible rapidement, plus on évitera les possibilités d'endettement des entreprises durant la crise, ce qui facilitera le retour aux affaires au moment du redémarrage », a ajouté Charles Milliard.

Aide au secteur de la culture

« Le secteur culturel est particulièrement touché par la crise actuelle. Cette annonce du gouvernement fédéral tombe à point et est une excellente nouvelle pour l'industrie culturelle, dont les retombées sont importantes pour l'économie québécoise », a souligné M. Milliard.

Soutien au secteur énergétique

L'aide de plus de 1,7 G$ prévue pour le secteur énergétique des provinces de l'Ouest en plus de Terre-Neuve-et-Labrador, sera la bienvenue pour ces entreprises, mais la FCCQ rappelle que les entreprises québécoises du secteur énergétique ont également des besoins de liquidités pour assurer le maintien de leurs infrastructures et de leurs équipements.

« Une contribution financière aux efforts des entreprises qui travaillent, entre autres, à la transition énergétique au Québec permettrait également de contribuer à la réduction des émissions de GES tout en développant notre économie. Plusieurs entreprises québécoises travaillent à réduire leur bilan carbone, et il serait important de les soutenir dans leurs efforts de réduction des GES », a ajouté Charles Milliard.

Vers une relance durable

« Nous sommes désormais dans un mode de reprise graduelle des activités. Il faudra prévoir la mise en place des soutiens financiers nécessaires pour que les entreprises puissent respecter les normes sanitaires qui seront en vigueur dans la réalité d'après-crise et les coûts importants associés à ces mesures. Ces mesures de prévention seront essentielles afin de s'assurer d'une relance économique durable et éviter un retour à la suspension des activités », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 15:35 et diffusé par :