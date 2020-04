Rémunération des préposé-es aux bénéficiaires et des ASSS - La FSSS-CSN rappelle qu'elle le réclame depuis longtemps





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Encore une fois aujourd'hui, le premier ministre François Legault a répété que si les salaires des préposé-es aux bénéficiaires n'ont pas encore été augmentés, malgré un engagement électoral en ce sens, c'était en grande partie à cause d'un prétendu refus des syndicats d'en parler. Représentant plus de 30 000 préposé-es aux bénéficiaires, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) tient à rappeler que s'il n'en tenait qu'aux syndicats de la CSN, il y a longtemps que ce serait réglé.

D'ailleurs, le 15 avril, le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley, a adressé une lettre (http://www.fsss.qc.ca/lettre-monsieur-legault-reconnaissance-ange-gardiens/) au premier ministre dans laquelle il explique comment les parties auraient pu arriver rapidement à un règlement dans ce dossier et qu'elles le pourraient encore si le gouvernement a vraiment la volonté d'y parvenir, et ce, au bénéfice de tous les préposé-es aux bénéficiaires (PAB) et de tous les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS).

« J'ai peine à croire ce que j'ai entendu ce midi, s'étonne Jeff Begley. Cela fait des années que nous sonnons l'alarme quant aux conditions intenables dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pour ce qui est des préposé-es aux bénéficiaires ainsi que des auxiliaires aux services de santé et sociaux, nous avons déposé des plaintes en maintien de l'équité salariale pour les ASSS, pour l'exercice 2010, celui de 2015 pour les PAB, et nous attendons toujours un signal du gouvernement Legault afin de les régler dans les meilleurs délais. Quant à nous, ces travailleuses et ces travailleurs devraient déjà avoir un salaire d'environ 25 $ l'heure, au sommet de l'échelle. »

Une juste reconnaissance pour tous

Pour la FSSS-CSN, la pleine reconnaissance du travail des PAB et des ASSS ne doit pas être mise en opposition avec la nécessité d'offrir à toutes les travailleuses et tous les travailleurs au front une prime de reconnaissance à taux unique. Rappelons que la FSSS-CSN et les trois autres fédérations CSN du secteur public réclament une prime COVID-19 de 3 $ l'heure pour tout le personnel et de 4 $ pour celles et ceux qui donnent plus de disponibilité, et ce, pour toute la durée de la crise. Cette revendication s'inscrit dans le cadre d'une suspension des négociations du secteur public pour une période de 18 mois, assortie de conditions spéciales pour cette période, notamment la protection du pouvoir d'achat des salarié-es.

