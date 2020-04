La RSA du Canada annonce des mesures d'aide aux Canadiens en réponse à la crise liée à la COVID-19





TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - L'impact mondial sans précédent de la COVID-19 a radicalement affecté la vie quotidienne des Canadiens. Aujourd'hui, la RSA du Canada annonce des mesures pour aider à alléger une partie du fardeau que les Canadiens doivent supporter en raison de la pandémie. Cela comprend une aide financière estimée à 75 millions de dollars pour les clients d'assurances de particuliers et d'entreprises qui sont confrontés à des difficultés financières en raison de la pandémie, ainsi qu'un soutien aux Canadiens les plus vulnérables grâce à un don de 100 000 dollars à Banques alimentaires Canada .

« Au cours du mois dernier, les Canadiens ont changé leur lieu de travail, les distances parcourues et ce dont ils ont besoin pour se protéger, ainsi que leur famille et leur entreprise », a déclaré Martin Thompson, président-directeur général de la RSA du Canada. « En tant qu'assureur national, notre promesse est d'être là pour nos clients lorsqu'ils ont le plus besoin de nous, c'est pourquoi nous mettons en oeuvre de nouvelles mesures pour fournir une assistance significative en ces temps incertains. »

Apporter une aide aux personnes confrontées à des difficultés financières

La RSA du Canada fournit plusieurs mesures d'aide pour aider les Canadiens qui sont touchés financièrement par la COVID-19. La situation et les besoins d'assurance de chaque client étant uniques, les options sont conçues pour offrir une plus grande souplesse et une meilleure assistance. La RSA du Canada mettra également en oeuvre des mesures supplémentaires d'allègement des primes d'assurance automobile et d'assurance habitation pour aider ses clients pendant la crise.

Les mesures suivantes seront en place jusqu'au 30 juin 2020 et continueront à être réexaminées au fur et à mesure que la situation évolue.

Réduction des primes pour les clients qui conduisent et se déplacent moins ou qui n'utilisent plus leur véhicule si les circonstances ont changé en raison de la pandémie. Les clients doivent contacter leur courtier ou leur représentant en assurances pour apporter des modifications à leur assurance automobile.





Des options de paiement souples, des reports de paiement et un soutien aux clients qui sont confrontés à des difficultés financières en raison de la pandémie. Les clients qui ont été touchés par la pandémie doivent contacter leur courtier ou leur représentant en assurances pour discuter des options disponibles.





Une couverture pour les clients qui utilisent temporairement leur véhicule pour des services de livraison, tels qu'un employé d'une pharmacie, d'un restaurant, d'une épicerie, ou dans le cadre d'un service de livraison alimentaire basé sur une application. Cette option est disponible pour toutes les polices d'assurance automobile de particuliers et ne modifie pas la prime du client. Les clients doivent contacter leur courtier ou leur représentant en assurances pour confirmer cette couverture.





Les frais pour chèques sans provision pour les polices d'assurance des particuliers et des petites entreprises, facturés par la RSA du Canada et survenant après le 1er avril 2020 seront supprimés. Certaines institutions financières peuvent facturer des frais distincts pour les chèques sans provision et les clients sont invités à contacter leur banque locale pour plus de renseignements.





et survenant après le 1er avril 2020 seront supprimés. Certaines institutions financières peuvent facturer des frais distincts pour les chèques sans provision et les clients sont invités à contacter leur banque locale pour plus de renseignements. Puisque tous les Canadiens sont encouragés à « rester à la maison », si vos clients sont obligés par leur employeur de travailler à domicile en raison de la situation actuelle avec la COVID-19, soyez rassurés, la couverture dont ils disposent ne sera pas affectée.

Pour soutenir ses clients du secteur de l'assurance des entreprises, la RSA du Canada fournit des mesures d'aide ainsi que des conseils pour les aider à atténuer les risques auxquels ils sont confrontés en raison de la pandémie. Les clients des entreprises sont encouragés à contacter leur courtier pour discuter plus en détail des options.

Pour les clients d'assurances des entreprises, la RSA du Canada ajuste son approche de tarification afin de soutenir les propriétaires d'entreprises et les défis auxquels nombre d'entre eux sont confrontés.





ajuste son approche de tarification afin de soutenir les propriétaires d'entreprises et les défis auxquels nombre d'entre eux sont confrontés. Pour les petites et moyennes entreprises qui ont été directement touchées et qui subissent des fermetures temporaires et des changements dans leurs activités, la RSA du Canada travaille avec ses courtiers partenaires afin de mieux s'adapter et faire preuve d'autant de souplesse que possible, notamment en permettant des ajustements de couverture à moyen terme, des reports de paiement et des ajustements de primes.





travaille avec ses courtiers partenaires afin de mieux s'adapter et faire preuve d'autant de souplesse que possible, notamment en permettant des ajustements de couverture à moyen terme, des reports de paiement et des ajustements de primes. Pour les entreprises qui modifient leurs activités pour faire face à la crise actuelle, la RSA du Canada propose des solutions de souscription souples.





propose des solutions de souscription souples. La RSA du Canada fournit également des conseils pour aider les entreprises qui ont fermé leurs portes à protéger leurs biens inutilisés et leurs flottes arrêtées .

Soutenir les Canadiens les plus vulnérables avec Banques alimentaires Canada

La RSA du Canada fait un don de 100 000 dollars à Banques alimentaires Canada pour l'achat de produits alimentaires pour ceux qui vivent dans l'insécurité alimentaire, surtout en cette période particulièrement difficile. L'entreprise continue de doubler les dons des employés pour les causes communautaires qui leur tiennent le plus à coeur, notamment les banques alimentaires locales, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale.

Actuellement, la chaîne d'approvisionnement du Canada fonctionne à plein régime pour répondre à la demande sans précédent de nourriture et d'autres articles due à la pandémie actuelle. Cette situation a rendu plus difficile pour les banques alimentaires de partout au pays de recevoir des dons en nature en même quantité et fréquence qu'avant la pandémie.

Banques alimentaires Canada est confronté à plusieurs défis :

L'importante diminution du nombre de bénévoles;

Une augmentation importante du nombre de clients ayant recours aux banques alimentaires;

La diminution des dons par rapport aux activités régulières.

« Si donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin peut être difficile même dans le meilleur des cas, la COVID-19 a rendu cette tâche encore plus difficile », a déclaré Chris Hatch, président-directeur général de Banques alimentaires Canada. « Les banques alimentaires connaissent une forte demande dans tout le pays, car un nombre croissant de Canadiens subissent une perte de revenus. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants du soutien d'organisations telles que la RSA du Canada, qui aident à fournir une aide alimentaire à ceux qui sont le plus profondément touchés par la pandémie. »

Les Canadiens qui sont intéressés et en mesure de soutenir Banques alimentaires Canada peuvent faire un don à l'adresse suivante FoodBanksCanada.ca ou contacter leur banque alimentaire locale pour savoirquelles sont les ressources les plus nécessaires.

Engagement orienté client

En tant qu'experts du risque, les employés de la RSA du Canada ont un rôle à jouer pour aider les clients à gérer les situations précaires et complexes du monde d'aujourd'hui. La RSA du Canada continue de travailler avec les associations de l'industrie pour identifier et aborder les défis communs et les nouveaux problèmes qui peuvent avoir un impact sur les clients, et pour les aider à gérer et à anticiper les risques potentiels. Toutes les parties de l'entreprise travaillent sans relâche pour maintenir un niveau de service élevé afin que les clients reçoivent une assistance au moment où ils en ont le plus besoin.

Les clients sont encouragés à utiliser l'outil de demande de règlement en ligne de la RSA du Canada, disponible à l'adresse suivante RSAClaimsPoint.ca (non disponible au Québec).

À propos de la RSA du Canada

Le Groupe de la RSA du Canada se compose des sociétés suivantes : Roins Financial Services Limited; Royal & Sun Alliance du Canada, Compagnie d'Assurance; Compagnie d'Assurance du Québec; Johnson inc.; Unifund, Compagnie d'assurance; Western Assurance Company; Ascentus Insurance Ltd.; Canadian Northern Shield Insurance Company et Assurance voyage RSA inc. (collectivement « la RSA du Canada ») et fait partie d'un groupe de sociétés dirigées par RSA Insurance Group plc. La RSA du Canada emploie plus de 2 800 personnes au Canada et est l'une des plus anciennes sociétés d'assurance au pays, avec des origines qui remontent à 1833. Pour en savoir plus, visitez le site www.rsagroup.ca/fr.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables qui, l'an dernier, ils ont effectué plus de 1,1 million de visites à ces organisations en un seul mois selon notre rapport HungerCount. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez www.foodbankscanada.ca pour en apprendre davantage.

