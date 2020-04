COVID-19 : l'aide fédérale supplémentaire annoncée ce matin est particulièrement stratégique pour l'économie de Montréal





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce faite ce matin par le gouvernement fédéral, qui accorde des sommes importantes pour appuyer les petites entreprises dans toutes les régions, la recherche industrielle et le secteur culturel.

« Les annonces faites ce matin par le gouvernement du Canada sont des ajouts significatifs à un dispositif d'aide déjà costaud. Le montant versé aux agences de développement régional et aux réseaux de développement des collectivités permet d'élargir l'aide offerte aux petites entreprises qui ne se qualifient pas pour la subvention salariale ou le compte d'urgence pour les entreprises. Il faut souligner à nouveau la capacité d'écoute et de réaction du gouvernement, qui continue d'ajuster l'aide offerte pour permettre de rejoindre le plus grand nombre d'entreprises possible », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'ajout d'une enveloppe de 270 millions pour la recherche industrielle permettra d'appuyer les entreprises innovatrices ou en démarrage qui oeuvrent présentement dans un contexte précaire. Il s'agit d'une aide extrêmement stratégique pour l'économie canadienne certes, mais en particulier pour la métropole. La survie de ces entreprises innovantes représente l'avenir dans bien des secteurs », a poursuivi M. Leblanc.

« Avec l'interdiction de la tenue de rassemblements et les restrictions sanitaires en vigueur, les secteurs artistique, culturel et sportif ont été durement touchés par la crise. Ces secteurs seront sans doute parmi les derniers à retrouver un semblant de normalité. Il s'agit de secteurs névralgiques pour Montréal, qui est reconnue pour la vitalité de ses événements culturels et la force de son coeur créatif, autant ici qu'à l'international. L'enveloppe de 500 millions de dollars prévue pour fournir une aide directe aux individus et des liquidités aux organismes du secteur pourra compenser en partie les pertes financières causées par l'arrêt presque complet de leurs activités. Il faudra continuer d'appuyer et d'encourager ces secteurs au cours des prochains mois », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

