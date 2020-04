Rosemont-La Petite-Patrie - COVID-19 : aménagement d'espaces piétons temporaires pour faciliter les déplacements sécuritaires





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but de faciliter le respect des mesures de distanciation sociale prescrites par la Direction de santé publique, et pour contribuer à préserver la santé des Rosepatriennes et Rosepatriens, l'Arrondissement a décidé de transformer les voies de stationnement dans certains secteurs stratégiques en espaces dédiés aux piétons.

« Plus que jamais on prend conscience de la nécessité d'avoir accès à des services essentiels près de chez soi et de pouvoir y accéder à pieds, en vélo de façon sécuritaire. C'est donc le moment de repenser le partage de la voie publique pour être cohérent avec les mesures de santé publique et éviter les situations conflictuelles sur les artères commerciales, comme les longues files d'attente devant les commerces, explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. En élargissant les trottoirs, les piétons pourront dorénavant circuler en toute sécurité pour accéder aux commerces de première nécessité. »

L'Arrondissement étudie également d'autres mesures possibles pour permettre aux citoyennes et citoyens de circuler, dans le respect des règles de distanciation. La mise en place de rues partagées ou permettant le jeu libre font partie des avenues envisagées.

« C'est une première étape et nous souhaitons déployer davantage de mesures pour permettre une cohabitation harmonieuse et sécuritaire dans nos espaces publics à l'approche du beau temps », ajoute le maire.

Premiers tronçons de rue concernés

Rue Masson, entre la rue Molson et la rue Lafond Rue Beaubien, entre la rue de la Roche et le boulevard Saint-Laurent Mise à sens unique de la rue Beaubien vers l'est, entre l'avenue de Chateaubriand et l'avenue Christophe-Colomb Rue Beaubien, entre l'avenue De Lorimier et le boulevard Saint-Michel : déploiement la semaine du 20 avril

Les opérations requises pour délimiter et sécuriser les espaces piétons débuteront cette fin de semaine sur la rue Masson et se poursuivront la semaine prochaine sur la rue Beaubien.

