COVID-19 - Le réseau de pharmacies Jean Coutu fait un don de 50 000 $ à la communauté

Les organismes Centraide du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'un soutien financier pour répondre aux besoins accrus dans les communautés

VARENNES, QC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le réseau de pharmacies Jean Coutu fera un don de 50 000 $ aux organismes Centraide du Nouveau-Brunswick pour soutenir les opérations de secours dans les collectivités dans le contexte actuel de pandémie.

Conscient des inquiétudes de la population concernant la COVID-19 et de son impact dans la vie de tous, le réseau de pharmacies Jean Coutu répond ainsi à l'appel de son partenaire communautaire de longue date. Ce don permettra de répondre aux besoins les plus urgents des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Il permettra entre autres de venir en aide aux personnes et aux familles vulnérables, ainsi qu'aux organismes de première ligne, par la livraison de nourriture, l'accès à des fournitures sanitaires et le transport à des rendez-vous critiques, en plus de fournir un soutien en matière de santé mentale et de ressources sociales.

Bien établi au Nouveau-Brunswick depuis 1982, le Groupe Jean Coutu, par son réseau de 28 pharmacies dans la province, est aux premières lignes pour répondre aux besoins essentiels en santé de la population depuis le début de la crise. La priorité a été d'assurer la sécurité des employés, des pharmaciens propriétaires et de leur clientèle afin de pouvoir continuer à prendre soin de la santé des gens.

À propos de Jean Coutu

Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans l'industrie canadienne de la vente au détail en pharmacie et compte un réseau de plus de 415 établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté. Pour en savoir davantage, visitez jeancoutu.com.

