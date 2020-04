Desjardins renforce son appui à ses membres âgés de 70 ans et plus et leur offrira une file d'attente téléphonique prioritaire





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'accompagnement des personnes âgées et vulnérables a toujours été l'une des priorités de Desjardins. L'institution financière a d'ailleurs toujours été proche des organismes qui leur viennent en aide, et connaît ainsi la réalité à laquelle ils font face. C'est avec la volonté de renforcer son appui à une clientèle qui peut avoir des préoccupations importantes en cette période de pandémie que Desjardins bonifie son accompagnement.

«?L'isolement des personnes âgées en cette période de confinement est sans précédent. Certains ont de la difficulté à se déplacer, d'autres ne sont pas habitués à utiliser nos services numériques et plusieurs ne peuvent pas recevoir le soutien de leurs proches comme à l'habitude. Notre volonté est d'alléger leurs préoccupations et de renforcer l'accompagnement que nous pouvons leur offrir?»,?a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Une file d'attente téléphonique prioritaire pour les 70 ans et plus

C'est avec la volonté d'alléger les préoccupations de ses membres de 70 ans et plus que Desjardins met en place une file d'attente téléphonique prioritaire à compter du samedi 18 avril. Lorsqu'ils appelleront au 1 800 CAISSES, ils auront la possibilité de réduire le temps d'attente avant de parler à un conseiller. Ils recevront alors un service d'accompagnement personnalisé qui leur permettra de réaliser leurs transactions financières dans le confort de leur foyer.

Desjardins s'associe à l'organisme l'Appui pour soutenir les proches aidants

L'Appui annonçait le 16 avril dernier un soutien de 300?000 $ de Desjardins pour sa ligne d'écoute Info-aidant. Desjardins est sensible à l'importance du rôle que jouent les proches aidants auprès des familles et dans notre société, et le contexte actuel accentue la valeur de leur contribution. Desjardins désire être présent pour eux et répondre à des besoins réels des aînés, de leurs familles et des intervenants. Cet appui contribuera notamment à la bonification des services d'écoute, de soutien et de référence les fins de semaine. Info-aidant est un service d'écoute, d'information et de référence professionnel, confidentiel et gratuit.

Des tutoriels vidéo pour faciliter l'utilisation des services AccèsD Internet et mobile

De courtes vidéos seront disponibles dans les prochains jours sur les réseaux Desjardins (site Internet, réseaux sociaux, YouTube, infolettre) pour faciliter l'utilisation des services AccèsD Internet et mobile. Alors que plus de la moitié des 65 ans et plus disposent d'un ordinateur ou d'une tablette à la maison, ces tutoriels permettront à ceux qui souhaitent apprendre à réaliser leurs transactions en ligne de le faire en quelques minutes. Les sujets sont aussi variés que déposer un chèque avec l'application mobile, s'inscrire au dépôt direct ou payer une facture sur AccèsD.

Maître de sa vie et de ses biens : Un programme pour contrer les abus financiers envers les aînés

Alors que la situation de la COVID-19 pourrait entraîner une augmentation des abus financiers, Desjardins rappelle la pertinence de son programme Maître de sa vie et de ses biens. Il consiste en une approche visant à détecter et à empêcher les situations d'abus envers les membres aînés. En collaboration avec des organismes communautaires, les employés des caisses ont été sensibilisés et ont appris à reconnaître les signes d'exploitation financière. Ils connaissent les services communautaires qui peuvent venir en aide aux personnes âgées et pourront les y référer si de telles situations se présentaient.

Un sondage Lanla révèle que 66 % des Québécois reconnaissent Desjardins comme l'institution financière qui gère le mieux la situation de la COVID-19

Selon une étude de Lanla auprès de plus de 6?700 répondants, publiée le 14 avril, Desjardins est reconnue par les Québécois comme l'institution financière qui gère le mieux la situation de la COVID-19. C'est ce qu'ont déclaré 66 % des participants à ce panel Web, organisé par la firme de recherche marketing Lanla du 3 au 8 avril 2020.

Desjardins a reçu près de 215?000 demandes pour bénéficier de ses mesures d'allègement

En date du 16 avril 2020, ce sont près de 215?000 demandes de mesures d'allègement que Desjardins a reçues depuis le 16 mars dernier. De ce nombre, 117?000 demandes concernent les reports de paiement sur les cartes de crédit, le financement Accord D ou les prêts automobiles. Du côté des prêts et marges de crédit, c'est un total de 97?000 demandes qui a été reçu, dont 77?000 en lien avec un prêt hypothécaire. Rappelons que les membres et clients qui bénéficieront d'un report de paiement et qui détiennent une carte de crédit Desjardins verront temporairement leur taux d'intérêt annuel réduit à 10,9 % sur celle-ci pendant la durée de l'entente. Chaque demande est analysée au cas par cas, afin de trouver la solution la plus appropriée à la situation de chaque personne.

Près de 32?000 employés en télétravail pour assurer la continuité de services essentiels

La situation exceptionnelle amène Desjardins à mettre en place des mesures exceptionnelles afin d'assurer la continuité de ses services qui sont jugés comme essentiels dans le contexte de la COVID-19. En date du 13 avril, ce sont plus de 32?000 employés dont la fonction et les tâches le permettent qui sont présentement en télétravail afin d'assurer la continuité des services essentiels. De ce nombre, on compte plus de 6 000 employés issus des centres d'appels, qui peuvent dorénavant accompagner les membres et clients depuis leur domicile. Pour ceux dont la présence physique est requise, Desjardins a renforcé toutes les mesures sanitaires (ménage et distanciation physique). Les efforts déployés depuis le mois de mars pour lutter contre la propagation du virus se poursuivront tant que la situation l'exigera. La santé des membres, des clients et des employés est une priorité pour Desjardins.

