COVID-19 - La Ville de Montréal et ses arrondissements ajoutent plusieurs corridors sanitaires sur le territoire

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite des résultats concluants obtenus par l'aménagement d'un premier corridor sanitaire dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la Ville de Montréal annonce l'implantation de nouveaux aménagements du même type dans huit autres arrondissements. Les aménagements seront mis en place à partir d'aujourd'hui et se poursuivront progressivement dans les prochains jours.

« L'implantation de corridors sanitaires dans plusieurs arrondissements permettra aux Montréalaises et aux Montréalais qui doivent effectuer des déplacements essentiels dans les rues commerciales de respecter la distanciation sociale. C'est également l'occasion d'encourager l'achat local dans nos commerces de proximité. Je remercie les arrondissements qui ont rendu ces projets de corridors sanitaires possibles », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Au cours du week-end de Pâques, nous avons mis en place un premier projet de corridor sanitaire sur l'avenue du Mont-Royal, soit un passage piétonnier de 4,5 mètres de largeur entre la rue Fullum et l'avenue du Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les retombées positives de ce projet qui favorise le transport actif et qui permet de respecter les règles de distanciation sociale, nous ont convaincus d'implanter des mesures similaires dans d'autres arrondissements de la Ville », a ajouté Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Huit nouveaux arrondissements s'ajoutent au Plateau-Mont-Royal et rendront disponibles des corridors sanitaires pour assurer la sécurité des piétons devant les commerces essentiels les plus achalandés.

Ahuntsic-Cartierville

Devant certains commerces essentiels de la Promenade Fleury.

Le Plateau-Mont-Royal

Avenue Laurier Est, entre la rue Brébeuf et l'avenue Papineau;

Avenue du Parc, entre les rues Sherbrooke et Prince-Arthur;

Rue Rachel, entre les avenues de l'Esplanade et Christophe-Colomb;

Devant certains commerces essentiels à travers l'arrondissement;

(Déjà en place : avenue du Mont-Royal, entre la rue Fullum et l'avenue du Parc).

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Avenue Monkland, entre les avenues Girouard et Draper;

Chemin de la Côte-des-Neiges, entre la rue Jean-Brillant et le chemin Queen-Mary;

Chemin Queen-Mary, entre les avenues de Westbury et Clanranald.

Outremont

Avenue Van Horne, entre les avenues de Wiseman et Outremont.

Rosemont-La Petite-Patrie

Rue Beaubien, entre l'avenue De Lorimier et le boulevard Saint-Michel;

Rue Masson, entre la rue Molson et la rue Lafond;

Rue Beaubien, entre la rue de la Roche et le boulevard Saint-Laurent.

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Rue Ontario, entre le boulevard Pie-IX et la rue Moreau;

Rue Hochelaga, entre les rues Honoré-Beaugrand et Taillon;

Devant certains commerces essentiels des rues Sainte-Catherine, Sherbrooke, Lacordaire, De Grosbois, De Contrecoeur, Des Ormeaux, Dézéry, De Marseille.

Verdun

Devant certains commerces essentiels des rues Wellington, De Verdun et Bannantyne.

Ville-Marie

Rue Ontario, entre la rue Alexandre-de-Sève et l'avenue Papineau;

Rue Ontario, entre les rues Atateken et Alexandre-de-Sève;

Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Cartier et l'avenue De Lorimier;

Rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Wolf et de la Visitation;

Rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Saint-Timothé;

Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Metcalf et Mansfield;

Boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine;

Rue Du Fort, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve.

Le Sud-Ouest

Devant certains commerces essentiels des rues Notre-Dame Ouest et Peel.

Rappelons que ces corridors sanitaires ont pour objectif de permettre aux piétons qui font des déplacements essentiels de respecter les mesures de distanciation sociale prescrites par la Direction de santé publique. D'autres rues et tronçons pourraient s'ajouter à cette liste, conformément à l'évolution de la situation et aux recommandations de la Santé publique.

