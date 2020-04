Morningstar Canada nommée l'un des « Meilleurs lieux de travail au Canada » en 2020 par l'institut Great Place to Work® du Canada





TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - L'institut Great Place to Work® du Canada a placé Morningstar Research Inc. (Morningstar Canada), une filiale de la société de recherche indépendante sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), sur la liste des Meilleurs lieux de travail au Canada pour la huitième année consécutive.

« À Morningstar Canada, nous cherchons à offrir un environnement qui favorise le bien-être, le développement personnel et professionnel, l'innovation et la collaboration », dit Scott Mackenzie, président et chef de la direction de Morningstar Canada. « Aujourd'hui plus que jamais, nous reconnaissons l'importance de mettre au premier plan la santé et la sécurité de nos employés, et sommes fiers d'assurer la souplesse et les programmes de mieux-être essentiels pour soutenir nos employés qui travaillent à la maison. En cette période d'incertitude, nous sommes d'autant plus touchés d'avoir reçu ce gage de reconnaissance de nos employés pour la huitième année consécutive. »

La liste des « Meilleurs lieux de travail au Canada » est compilée par l'institut Great Place to Work® du Canada. Le processus de sélection repose sur deux critères : un sondage mené auprès d'un échantillon d'employés choisis au hasard comprenant les commentaires qu'ils expriment librement sur leur organisation, et un examen détaillé de la culture de l'entreprise comprenant une évaluation des politiques et procédures des ressources humaines. Il est ainsi possible d'obtenir une image fidèle de la compagnie du point de vue des employés et de brosser un portrait d'ensemble de la culture imprégnant le milieu de travail. Plus de 400 compagnies canadiennes ont été proposées et plus de 80 000 employés ont participé au sondage de 2020 sur les « Meilleurs lieux de travail au Canada », qui a fait intervenir plus de 300 000 employés canadiens.

À Morningstar, notre mission est de dynamiser le succès des investisseurs, et nous cherchons des gens intelligents et créatifs que leur travail passionne. Parcourez notre liste d'emplois disponibles sur https://www.morningstar.com/careers. et venez vous joindre à nous pour dynamiser le succès des investisseurs.

À propos de l'institut Great Place to Work®

L'institut Great Place to Work® (GPTW) est l'autorité mondiale reconnaissant les cultures d'entreprise qui se fondent sur un degré élevé de confiance et de performance. C'est une firme mondiale de recherche et de conseils ayant pour mission de bâtir une meilleure société en aidant les entreprises à transformer leur lieu de travail. L'institut Great Place to Work® fournit une norme et un cadre de référence, ainsi que l'expertise nécessaire pour créer, maintenir et reconnaître les cultures d'entreprise exceptionnelles. Au Canada, l'institut Great Place to Work® produit des listes des Meilleurs lieux de travail selon des critères autant sectoriels que démographiques, au titre de la plus grande étude annuelle sur les lieux de travail dans le monde, qui aboutit à la création d'une série de listes dans plus de 50 pays, notamment l'étude phare des 100 meilleures compagnies publiée tous les ans dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, ce sondage représente la voix de 11 millions d'employés constituant le principal critère de sélection des gagnants. Pour voir la liste complète des gagnants et pour obtenir plus de renseignements, visitez https://www.greatplacetowork.ca/fr/.

À propos de Morningstar Research Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc. Firme située à Chicago et chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs ainsi qu'aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés de capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de propositions de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés, des titres de créances et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et détenait plus de 233 milliards $US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 décembre 2019. La société est implantée dans 27 pays. Pour plus de détails, visitez https://www.morningstar.com/fr-ca/company .

