Porter Airlines a recours au programme fédéral de subventions salariales du Canada





TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - Porter Airlines à l'intention de recourir à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) du gouvernement fédéral pour réintégrer des centaines de membres de son équipe dans le système de paye.

La compagnie aérienne a suspendu temporairement tous ses vols le 21 mars, dans le but de soutenir la réponse de santé publique à la COVID-19, au moment où les restrictions de voyage et les limitations de déplacements personnels augmentaient. La majorité des 1?500 membres de l'équipe de Porter avaient déjà reçu des avis de mise à pied temporaires à ce moment, alors qu'un petit groupe assurait la continuité des activités.

«?Notre équipe fait preuve d'un dévouement exceptionnel à un moment où la plupart ne peuvent pas travailler?», a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «?Alors que nous envisageons de reprendre les vols lorsque le moment sera opportun, nous faisons tout notre possible pour rester en contact avec notre personnel. La possibilité de recourir à la SSUC est une façon d'y parvenir. Nous apprécions le soutien du gouvernement fédéral à cet égard.?»

La SSUC accorde une subvention salariale de 75 p. cent (plafonnée à 58?700 $ par année) aux employeurs admissibles pendant une période limitée. Cela équivaut à une prestation maximale de 847 $ par semaine, avant les retenues à la source.

«?Nous avons pris le temps de comprendre comment la SSUC fonctionne en pratique et de nous assurer que les membres de notre équipe ont la possibilité de choisir le programme gouvernemental de soutien au revenu qui leur convient le mieux aujourd'hui et à l'avenir?», a précisé M. Deluce.

Porter a l'intention d'accueillir à nouveau les membres de son équipe pour qu'ils jouent un rôle actif dans le redémarrage des activités et le rétablissement des niveaux de dotation antérieurs. Entre-temps, toute personne actuellement mise à pied temporairement qui est réintégrée dans le système de paye par le biais de la SSUC restera chez elle en statut inactif.

Certaines prestations de santé que reçoivent les membres de l'équipe ont été maintenues et payées par Porter durant la période de mise à pied temporaire. Ces prestations seront maintenues, tout comme l'accès à un programme d'aide aux employés et à d'autres programmes de bien-être.

À propos de Porter



Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 13:30 et diffusé par :