SDRPY lance le projet d'amélioration du réseau électrique à Al-Mahra

AL-MAHRA, Yémen, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) a inauguré un projet visant à réhabiliter les réseaux électriques, à accroître l'efficacité, à renforcer la capacité et à faire face aux charges électriques élevées ainsi qu'aux pannes de courant dans le gouvernorat d'Al-Mahra. Le projet servira 10 000 bénéficiaires dans les régions d'Al-Sadah et d'Al-Souq du directorat d'Al-Ghaydah.

Le gouverneur d'Al-Mahra, Mohammed Ali Yasser, a posé la première pierre du projet en présence du ministre d'État, le cheikh Mohammed Abdullah Keda, du secrétaire général d'Al-Mahra, Salem Abdullah Nimer, et du directeur du bureau du SDRPY à Al-Mahra, l'ingénieur Abdullah Basulaiman.

« Nous, ainsi que nos frères et soeurs du Royaume d'Arabie saoudite avons un seul corps et une seule patrie et nous nous réjouissons de voir un plus grand nombre de projets et de réalisations », a déclaré le gouverneur M. Yasser.

Le gouverneur s'est dit très heureux de ce lancement, soulignant le travail du SDRPY sur un certain nombre de projets favorisant une transformation positive des services dans la province. Il a remercié le Gardien des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et son prince héritier, Mohammed ben Salmane, pour l'intérêt qu'ils portent au peuple yéménite, ainsi que le superviseur et le personnel du SDRPY pour toutes leurs contributions dans tout le Yémen. Il a notamment cité le projet King Salman Medical and Educational City à Al-Mahra.

Le projet d'électricité vise à réhabiliter les réseaux électriques, à s'occuper des goulets d'étranglement des réseaux à moyenne et basse tension dans les quartiers résidentiels et commerciaux et à les résoudre, à faciliter la circulation de l'électricité dans le réseau électrique, à réduire les interruptions, à renforcer la résistance aux conditions météorologiques et à permettre l'absorption de nouvelles charges.

Le projet dessert trois écoles, (l'école Al-Aidarous, l'école Aisha et l'école Al-Shaab), ainsi que les marchés d'Al-Ghaydah et toutes les installations de ces régions. Il s'agit d'établir de nouveaux réseaux de moyenne et basse tension aux spécifications élevées, y compris des lignes, des extensions et des transformateurs pour la zone commerciale du district et le quartier d'Al-Sadah. Le projet est composé d'un réseau moyenne tension de lignes moyennes de 11 kilovolts (kV) et d'un réseau basse tension (415 volts) de lignes aériennes, en plus des transformateurs de distribution de 11,4 kV.

Avec de nombreux projets visant à améliorer les lignes du réseau électrique interne de la ville d'Al-Ghaydah et d'autres parties du gouvernorat d'Al-Mahra, ce projet du SDRPY arrive dans un contexte où l'on observe des températures élevées, des infrastructures affaiblies pour les installations électriques et une augmentation de la consommation d'électricité en été. Le projet augmente la capacité de production de l'actuelle centrale électrique d'Al-Ghaydah de 75 %, en ajoutant 10 mégawatts et 5 transformateurs de 3 mW chacun afin de réduire les interruptions fréquentes et de contribuer à satisfaire à la forte demande d'électricité dans les deux zones.

Très attentif à l'électricité à Al-Mahra et dans les autres gouvernorats yéménites, le SDRPY approvisionne les centrales électriques yéménites en dérivés du pétrole. Le programme vise à augmenter le soutien mensuel fourni au gouvernorat d'Al-Mahra sous forme de carburant alloué aux centrales électriques de la province pendant l'été, pour atteindre environ 4800 tonnes, afin de répondre à des charges plus élevées et de réduire les pannes compte tenu de l'augmentation de la demande et des déficits de puissance.

