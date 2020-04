Déclaration du ministre Guilbeault au sujet des célébrations de la fête du Canada





Des changements à venir à la programmation de la fête du Canada 2020 en raison de la COVID-19

OTTAWA, le 17 avril 2020 /CNW/ - Compte tenu de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement au Canada et partout ailleurs dans le monde, notre gouvernement a décidé de célébrer la fête du Canada autrement cette année pour que nous puissions nous rassembler virtuellement et exprimer notre fierté d'être Canadiens.

Depuis le début de cette crise, les Canadiens et Canadiennes font preuve de solidarité les uns envers les autres. Tous les jours, nous sommes témoins de l'entraide, de la générosité et de la résilience des gens d'un bout à l'autre du pays.

Ensemble, nous relevons l'un des plus grands défis de notre histoire, et cette année plus que jamais la fête du Canada soulignera cette force qui nous unit.

Pour la fête du Canada 2020, nous travaillons avec des artistes et artisans canadiens à préparer une programmation virtuelle qui reflétera notre diversité et nos valeurs, en plus de mettre en lumière tout le talent dont regorge notre pays.

Le 1er juillet, les Canadiens et Canadiennes pourront prendre part aux célébrations virtuelles de la fête du Canada.

Plus de détails seront dévoilés bientôt.

