Ville de Tampere : le Concours international d'idées urbaines pour le quartier de Viinikanlahti est terminé

Le gagnant du concours est connu sous le pseudonyme de Lakes & Roses. Le jury a salué son excellente approche globale de l'architecture urbaine et paysagère, ainsi que la clarté du paysage urbain. L'auteur révélé de la contribution est le cabinet...

Sur plus de dix ans, grâce à ses programmes, AgriRÉCUP a récupéré 51?600 tonnes de plastique et autres déchets agricoles inorganiques pour les recycler ou pour en disposer de façon adéquate. Ces matériaux comprennent des bidons et des contenants...