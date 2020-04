Près de 4 M$ en aide d'urgence pour les PME du territoire de l'agglomération de Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une séance extraordinaire tenue aujourd'hui, le conseil d'agglomération de Longueuil a confirmé la désignation de DEL (Développement économique de l'agglomération de Longueuil) comme administrateur du nouveau programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, lancé par le gouvernement du Québec dans le contexte de la COVID-19.

L'enveloppe de ce programme pour le territoire de l'agglomération de Longueuil s'élève à près de 4 M$. L'aide accordée aux PME admissibles pourra prendre la forme d'un prêt pour leur fonds de roulement pouvant atteindre 50 000 $. Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises et déposer une demande peuvent le faire par l'entremise du site web de DEL.

« Il nous est primordial de soutenir notre économie locale et d'aider nos entreprises et nos commerçants à traverser cette période très difficile. Depuis déjà plusieurs semaines, nous avons déployé des ressources financières et technologiques pour les appuyer. Nous continuerons de les accompagner durant la crise, et travaillons déjà pour favoriser dès que possible une relance économique sur le territoire », a déclaré Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Des ressources pour les entreprises manufacturières, industrielles et technologiques

DEL dessert les entreprises manufacturières, industrielles, technologiques et celles offrant des produits ou services à valeur ajoutée s'adressant généralement aux entreprises. Tous ses services sont maintenus et disponibles par le biais du site delagglo.ca.

