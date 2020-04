Zurich Compagnie d'Assurances offre aux employeurs un produit pour la COVID-19 qui aide les patients hospitalisés à obtenir de l'argent





Les bénéfices nets de ce produit seront versés à des organismes de bienfaisance

TORONTO, le 17 avril 2020 /CNW/ - Zurich Canada lance un produit de remboursement pour la COVID-19 permettant aux employeurs d'offrir des prestations en espèces à leurs employés admissibles hospitalisés pendant plus de cinq jours consécutifs en raison de la COVID-19. Au Canada, les bénéfices nets de cette offre seront versés à un organisme de bienfaisance choisi par le client.

Le produit de remboursement pour la COVID-19 est offert aux grands employeurs, généralement ceux qui comptent 5?000 employés admissibles ou plus, dans la plupart des secteurs.

«?Pendant cette crise sanitaire mondiale, nous comprenons l'importance pour les employeurs de protéger leurs actifs les plus précieux et les plus vulnérables -- leurs employés,?» a affirmé Saad Mered, le chef de la direction de Zurich Canada. «?Nous reconnaissons également que nous avons l'occasion et le devoir de soutenir nos communautés, et c'est pour cette raison que tous les bénéfices de la vente de ce produit seront remis à des organismes de bienfaisance.?»

Les prestations en espèces peuvent aider à soulager le stress financier causé par une hospitalisation prolongée, y compris les coûts que l'assurance de première ligne peut ne pas couvrir. En voici un aperçu :

Les prestations sont offertes pour les hospitalisations de plus de cinq jours consécutifs.

Les prestations comprennent un montant par jour (sous réserve d'un nombre maximum de jours) et un montant forfaitaire supplémentaire versé à la sortie de l'hôpital.

Au total, les employés peuvent avoir droit à des prestations pouvant atteindre 4?000 $.

L'employeur, qui est le titulaire de la police, verse les prestations en espèces aux employés admissibles, puis soumet ses demandes de remboursement à Zurich.

Les employeurs intéressés devraient contacter leur courtier d'assurance ou leur représentant de Zurich. Pour de plus amples renseignements à propos de ce que les sociétés doivent savoir pour gérer la COVID-19, consultez le Centre de ressources sur le coronavirus (COVID-19) de Zurich à l'adresse ZurichCanada.com/covid19.

À propos de Zurich

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/806935/Zurich_Logo.jpg

SOURCE Zurich Canada

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 11:03 et diffusé par :