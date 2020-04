Au cours de dix ans, AgriRÉCUP a récupéré 50?000 tonnes de déchets agricoles pour les recycler ou les éliminer de façon appropriée





Pour célébrer ses dix ans, AgriRÉCUP jette un coup d'oeil sur le futur?!

ETOBICOKE, ON, le 17 avril 2020 /CNW/ - Sur plus de dix ans, grâce à ses programmes, AgriRÉCUP a récupéré 51?600 tonnes de plastique et autres déchets agricoles inorganiques pour les recycler ou pour en disposer de façon adéquate. Ces matériaux comprennent des bidons et des contenants agricoles en plastique?; des sacs-silos à grains, des sacs vides (semences, pesticides, fertilisants)?; des médicaments (bétail et chevaux) dont on ne veut plus.

Une réalisation à célébrer de dire Barry Friesen, le directeur général d'AgriRÉCUP, en révélant le nouveau logo de la compagnie qui marque son dixième anniversaire.

AgriRÉCUP se démarque des autres organisations agricoles du fait qu'elle fournit aux producteurs des moyens de gérer les déchets non organiques.

«?Nous reconnaissons l'obligation morale envers les agriculteurs et les autres Canadiens de laisser notre monde dans un environnement équivalent ou meilleur que celui que nous avions au début?» de dire Friesen.

Friesen admet qu'avec environ 40?000 tonnes de plastique agricole généré annuellement par le secteur agricole, la récupération complète présente un défi de taille. Toutefois, comme il dit : «?AgriRÉCUP ne fait que commencer.?»

Par exemple, dès ce printemps, c'est une première dans le domaine, AgriRÉCUP mène un projet de recherche à l'échelle nationale pour obtenir des renseignements essentiels. Les résultats aideront les producteurs de plastique agricole et les agriculteurs canadiens à accroître leur capacité à recycler ces déchets.

Financée par le ministère fédéral de l'Environnement et des Changements climatiques du Canada, la première phase de l'étude quantifiera les types et les volumes de déchets en plastique à la ferme. Puis, la deuxième étape permettra de déterminer les installations capables de gérer ou de recycler ces flux de déchets. Cela permettra de gérer ces plastiques selon les principes de l'économie circulaire.

Barry Friesen ajoute : «?Cette démarche améliorera notre compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Cela nous permettra de trouver des solutions pour aider à gérer ces plastiques, à augmenter les taux de recyclage et à améliorer notre capacité à intégrer des niveaux plus élevés de contenu recyclé dans les produits.?» Il poursuit : «?Ce faisant, nous désirons que l'agriculture fasse partie intégrante de l'économie circulaire par l'élimination complète de ses déchets. C'est une de nos façons de contribuer à un meilleur environnement.?»

Chez les déchets agricoles, les bidons de pesticides et d'engrais vides constituent des candidats de choix pour le recyclage. Les producteurs achètent la majorité de ces produits au printemps. Ils se retrouvent avec des dizaines de ces contenants vides. Pour l'instant, AgriRÉCUP inscrit un taux annuel de récupération de 65 % de ces déchets. AgriRÉCUP vise les recycler à 100 %.

Friesen précise : «?Soixante-cinq pour cent, c'est bon, mais chaque année, une grande quantité de bidons en plastique ne prennent pas la route du système de collecte pour recyclage. Pourquoi?? Nous savons que les agriculteurs veulent des exploitations agricoles durables. C'est pour cela que nous travaillons autant que possible avec nos partenaires-détaillants de produits agricoles et avec les municipalités pour faciliter la collecte. Maintenant, nous avons besoin de plus de producteurs participants afin de rapporter tous les contenants.?»

Le mandat d'AgriRÉCUP consiste à soutenir une agriculture à la fois responsable et durable sur toutes les fermes. Comme organisation sans but lucratif financée par l'industrie, notre vision consiste : à veiller à ce que tous les matériaux utilisés pour la production alimentaire et la gestion des animaux atteignent l'objectif ultime de zéro déchet.

«?Certains pays, comme l'Allemagne, la France et le Brésil, ont inscrit des progrès considérables vers l'absence de déchets en agriculture. AgriRÉCUP croit que le Canada est un joueur de premier plan dans ce domaine. Il peut atteindre ce niveau au cours des dix prochaines années?» de conclure Friesen.

Au sujet d'AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est une organisation sans but lucratif, vouée à la responsabilité environnementale par le biais d'une bonne gestion des déchets et emballages de plastique agricole. Les plastiques agricoles récupérés deviennent de nouveaux produits comme du drain agricole, des tuyaux flexibles d'irrigation et des sacs de plastique. AgriRÉCUP.ca

AgriRÉCUP, mise en contexte

À la fin de 2018, l'organisation avait récupéré 51?664 tonnes métriques de déchets inorganiques du secteur agricole canadien pour les recycler :

45?722 tonnes de bidons et contenants de plastique agricole vides

1?400 tonnes de sacs-silos à grains, de pellicule et ficelles en plastique

1?300 tonnes de sacs de semences, de pesticides et de fertilisants pour les éliminer de façon adéquate

3?242 tonnes de médicaments (bétail et chevaux) périmés ou dont on ne voulait plus.

Projets pilotes dans les Prairies

En Alberta (AB) et au Manitoba (MB), AgriRÉCUP facilite aux producteurs la collecte et le retour des bidons vides. À l'achat, AgriRÉCUP leur remet un grand sac pour accumuler et rapporter ces contenants. Dans l'est du Canada et en Saskatchewan, cette méthode en place depuis un certain temps produit de bons résultats. Par exemple, les agriculteurs du Québec rapportent plus de 75 % des contenants en plastique agricole qu'ils utilisent dans leurs fermes. Toutefois, en Alberta et au Manitoba, les producteurs rapportaient les contenants en vrac ou attachés au moyen d'une corde. Les grands sacs de collecte permettront aux producteurs de ces provinces de recueillir et de transporter plus facilement les bidons de pesticides et d'engrais vides de la ferme vers leur site de collecte municipal. Cela a le potentiel d'augmenter les taux de recyclage.

Programmes permanents et projets pilotes au Québec

Au Québec, AgriRÉCUP est à mi-chemin d'un projet pilote de trois ans. Il consiste à collecter de données sur le recyclage des plastiques agricoles. À terme, AgriRÉCUP espère instaurer un programme permanent de collecte, géré par l'industrie et réglementé par la province. Le programme collecte des données sur : la commodité du recyclage, ses avantages pour l'environnement, la façon d'y arriver à faible coût. Les partenaires du projet pilote d'AgriRÉCUP incluent la région de la Montérégie et cinq de ses régions municipales, les associations régionales de l'UPA et les sites de collecte chez plusieurs détaillants de produits agricoles.

Au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, AgriRÉCUP gère des programmes de collecte de sacs (semences, pesticides) pour une élimination appropriée. Au Québec, ce programme élargi inclut les sacs de fertilisants.

Le Manitoba passe à un programme réglementé de récupération

Cette année, au Manitoba, les taux de récupération d'une gamme de déchets agricoles devraient aussi s'améliorer. En effet, la province se prépare à passer d'un programme financé par le gouvernement à un soutenu et réglementé par l'industrie. Depuis 2013, le Manitoba sert de terrain d'essai aux programmes de collecte (sacs-silos à grains, pellicule d'enrubannage pour balles et ensilage, ficelle). Cela permet à AgriRÉCUP d'acquérir une expérience pratique afin de déterminer les choix possibles de collecte et de traitements. En 2018, AgriRÉCUP a collecté 34 tonnes de pellicule et de ficelle pour les recycler.

La Saskatchewan constate d'excellents résultats avec son programme réglementé de recyclage des sacs-silos à grains

AgriRÉCUP déploie son programme de recyclage des sacs-silos à grains. Il est réalisé en Saskatchewan dans le cadre du Règlement sur la gouvernance des déchets de produits d'emballage agricole de la province (2016). Au Canada, c'est le seul programme de responsabilité élargie des producteurs réglementé par le gouvernement.

Plastique agricole en Alberta «?Recyclez-le?!?» Projet pilote de recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle

Profitant des enseignements tirés du Manitoba et de la Saskatchewan, l'automne dernier, de la part du Agricultural Plastics Recycling Group, AgriRÉCUP a lancé son nouveau projet pilote, «?Recycle-it?!?» en Alberta. Effectué trois ans, le projet pilote jouit d'une subvention du gouvernement albertain. Les producteurs de boeuf de l'Alberta l'administrent. On évalue à 5?500 tonnes la quantité potentielle de plastique agricole (sacs-silos à grains et ficelle) à collecter annuellement pour le recyclage.

Programme de collectes des pesticides et des médicaments (bétail et chevaux) dont on ne veut plus

En 2020, en partenariat avec l'Institut canadien de la santé animale, AgriRÉCUP tiendra également ses programmes de collecte de pesticides et de médicaments (bétail et chevaux) dont on ne veut plus. Ces programmes fonctionnent depuis plusieurs années. Cette année, les collectes ciblent différentes régions. Elles sont : île de Vancouver (5 au 9 octobre), vallée du Fraser (12 au 16 octobre) en Colombie-Britannique, sud de la Saskatchewan (26 au 30 octobre), Québec (21 septembre au 8 octobre) et l'Î.-P.-É (2 au 13 novembre).

SOURCE AgriRÉCUP

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 10:57 et diffusé par :