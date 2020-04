Invitation aux médias - Pandémie de la COVID-19 - Les ministres Lamontagne et Boulet feront une annonce importante pour le secteur agricole

Compte tenu de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement au Canada et partout ailleurs dans le monde, notre gouvernement a décidé de célébrer la fête du Canada autrement cette année pour que nous puissions nous rassembler virtuellement et...

Zurich Canada lance un produit de remboursement pour la COVID-19 permettant aux employeurs d'offrir des prestations en espèces à leurs employés admissibles hospitalisés pendant plus de cinq jours consécutifs en raison de la COVID-19. Au Canada, les...