COVID-19 - La Ville de Montréal déploie une nouvelle série de mesures visant à aider les commerçants de la métropole

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, annoncent la mise en place de trois nouvelles mesures pour aider les commerçants montréalais dans le contexte de la COVID-19.

« Considérant les restrictions nécessaires qui sont actuellement déployées par les autorités de santé publique, mon administration juge essentielle la mise en place de nouvelles mesures efficaces pour aider les commerçants montréalais à traverser cette période difficile », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

C'est dans cette optique que la Ville octroie un mandat de 200 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) afin de faciliter le virage numérique des commerces. En vertu de ce programme, les commerçants pourront bénéficier d'un accompagnement gratuit qui répond à leurs besoins et de l'encadrement nécessaire au virage numérique.

Le mandat confié au CQCD vise à accompagner près de 1 000 commerçants sur une période de 3 mois. Concrètement, 1 750 heures de soutien technique seront offertes aux commerçants du territoire de l'agglomération de Montréal pour les aider à augmenter leurs ventes en ligne. Le soutien prendra la forme de séances de travail à distance avec un conseiller expert en marketing électronique et des webinaires ouverts à tous. Le CQCD travaillera de concert avec les Sociétés de développement commercial (SDC) et PME MTL, le réseau d'accompagnement dédié aux entreprises de la Ville de Montréal.

« En cette période très difficile, la Ville tient à prêter main-forte aux commerçants en favorisant, entre autres, l'adoption de technologies et le développement de vitrines numériques. L'octroi d'un mandat au CQCD s'inscrit pleinement dans cet objectif », a ajouté Luc Rabouin.

Report du 2e versement pour les SDC

La Ville de Montréal souhaite encore une fois réduire la pression financière sur les commerçants. Elle annonce donc le report au 1er septembre 2020 de l'échéance du deuxième versement des cotisations devant être versées par les commerçants aux Sociétés de développement commercial, soit trois mois plus tard que la date initialement prévue.

Report de l'admissibilité aux programmes PRAM et prolongation de la période de réalisation des travaux

La Ville a pris la décision de reporter la période d'admissibilité aux programmes PRAM Sainte-Catherine, PRAM-Artères en chantiers et PRAM-Commerces. Cette mesure vise à permettre aux commerçants de se refaire une santé économique et de leur donner la possibilité d'investir sur leurs immobilisations. La nouvelle période d'admissibilité sera ainsi déterminée lorsque les conditions économiques seront propices pour les commerçants. Nous nous assurerons que les requérants potentiels auront disposé à terme de périodes d'application équitables des règlements dans les secteurs désignés.

Ce report vise les artères suivantes :

PRAM Sainte-Catherine (Sainte-Catherine Ouest et ses abords) ;

PRAM -Artères en chantier (Secteurs Laurier Ouest et Saint-Hubert) ;

PRAM -Commerces (secteurs Vieux-Pointe-aux-Trembles, Promenade Fleury, avenue du Mont-Royal, boulevard Saint-Laurent, Quartier Fleury Ouest et la SDC Petite-Italie-Marché-Jean-Talon).

En outre, considérant que l'industrie de la construction a cessé ses activités pendant la crise, la Ville accorde également un délai de réalisation des travaux admissibles de 12 mois supplémentaires pour tous les requérants dont la demande a été déclarée admissible au cours des deux dernières années.

« En cette période de grands bouleversements, la Ville met tout en oeuvre pour que le secteur commercial puisse sortir le moins affaibli possible de la situation actuelle. Les nouvelles initiatives que nous dévoilons aujourd'hui constituent des leviers importants pour conserver des quartiers vivants et dynamiques », a conclu la mairesse Valérie Plante.

Notons que le programme d'accompagnement visant à faciliter le virage numérique pour les commerçants sera déployé dès le 21 avril. Le formulaire d'inscription, ainsi que les autres mesures déployées par la Ville pour les entreprises et les commerces, sont disponibles à l'adresse suivante : https://montreal.ca/articles/covid-19-mesures-en-soutien-aux-entreprises-montrealaises

