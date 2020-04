Daniel Gobeil remplace Bruno Letendre dans ses fonctions de président jusqu'à la tenue d'une élection





LONGUEUIL, QC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) annoncent que Daniel Gobeil, 1er vice-président des PLQ, remplacera le président jusqu'à ce que les circonstances liées à la COVID-19 permettent au conseil d'administration de se réunir en personne et de tenir une élection, comme prévu par le Règlement général des Producteurs de lait du Québec. En effet, Bruno Letendre, conformément à sa décision annoncée depuis près d'un an, n'a pas renouvelé son mandat à la présidence de sa région, l'Estrie, renonçant par le fait même à ses fonctions à titre de président de l'organisation. Une élection devait se tenir au terme de notre assemblée générale annuelle, prévue les 15 et 16 avril 2020, qui a été reportée à une date indéterminée en raison des mesures de la santé publique.

Conséquemment, il n'y aura pas non plus de modification à la composition de l'exécutif jusqu'à la prochaine rencontre en personne du conseil d'administration. Le comité exécutif est présentement composé de Daniel Gobeil, 1er vice-président, Alain Brassard, 2e vice-président, Richard Bouchard et Jean-François Morin.

Bruno Letendre a été président des PLQ de décembre 2011 à avril 2020. Il était président de la région de l'Estrie depuis 2002. Lors de l'assemblée régionale de l'Estrie, c'est Marcel Blais qui a été élu à la présidence. Monsieur Blais était 1er vice-président de l'Estrie depuis 8 ans.

Daniel Gobeil est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il exploite une ferme laitière de 125 vaches en lactation sur un total de 210 têtes. Il détient un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval. M. Gobeil est président des Producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis avril 2017. Il a accédé à la vice-présidence des PLQ en décembre de la même année.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 10:30 et diffusé par :