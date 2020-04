COVID-19 : L'APCHQ et ses partenaires hôteliers lancent l'Opération déménagement





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et les associations hôtelières de Montréal et de Québec s'associent pour proposer des logements temporaires à tarif préférentiel, en cas de retard de livraison.

« Malgré la réouverture prochaine des chantiers résidentiels prioritaires, nous sommes tout à fait conscients du retard accumulé. Par conséquent, afin de minimiser les impacts des retards de livraison sur les futurs occupants, l'APCHQ travaille de concert avec les associations hôtelières pour mettre à leur disposition près de 7 000 chambres en guise de logement transitoire », indique François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

« Nous vivons actuellement une période bien particulière et nous nous assurons que les hôtels font de la sécurité des employés et des invités l'unique priorité. En ce sens, nous garantissons que plusieurs mesures ont été mises en place, conformément aux directives de l'Institut national de santé publique du Québec afin d'assurer la santé et la sécurité de tous », a tenu à souligner Eve Paré, présidente-directrice générale à l'Association des hôtels du Grand Montréal.

« C'est sans surprise que, malgré une situation économique particulièrement difficile pour l'industrie touristique, les établissements d'hébergement souhaitent ainsi contribuer à la solution, en offrant des chambres pour les ménages en attente de leur nouvelle résidence », a ajouté Marjolaine DeSa, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec.

L'APCHQ et ses partenaires hôteliers invitent les personnes concernées par cette situation à consulter la liste des offres disponibles afin de prendre connaissance des établissements hôteliers participants.

Afin de compléter l'initiative, l'APCHQ s'est également associée à plusieurs entreprises spécialisées dans l'entreposage qui participent à l'opération, en offrant des tarifs avantageux aux ménages affectés par les retards de livraison dus à l'arrêt des chantiers. Pour prendre connaissance des entreprises participantes et des différentes modalités, l'Association invite les personnes concernées par cette situation à consulter cette page web : apchq.com/operation-demenagement.

L'APCHQ a tenu à mettre en place cette opération pour soutenir ses membres et leurs clients. Elle tient à indiquer qu'elle ne tire aucune rémunération de telles ententes. Quant aux entreprises participant à l'opération, elles ont à coeur la situation des centaines de ménages qui subiront ces retards de livraison.

« L'APCHQ remercie tous ses partenaires qui ont tenu à participer à cette opération et ont ainsi voulu démontrer leur solidarité envers les ménages québécois qui font face aux retards de livraison », conclut François Bernier.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 10:30 et diffusé par :