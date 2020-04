Globex fait une mise à jour pour ses actionnaires





ROUYN-NORANDA, Québec, 17 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires des derniers développements en ces temps, pour le moins qu'on puisse dire, difficiles.

Globex a eu besoin de s'ajuster à tous les niveaux en raison des baisses de revenue, de la fermeture par le gouvernement des entreprises au Québec, au Cape Breton et en Nouvelle-Écosse, des délais pour l'émission de permis en Ontario, la fermeture de tous les bureaux à Rouyn-Noranda incluant le bureau de Globex ainsi que des restrictions de voyagement. L'accès à la ville de Rouyn-Noranda étant limité aux services et produits essentiels par des barrages routiers en raison du nombre élevé de cas de Coronavirus.

Globex a fait les ajustements nécessaires afin de poursuivre ses activités de manière efficace. Nous avons amélioré notre système VPN et les employés peuvent ainsi travailler de la maison pour écrire des rapports, construire des modèles 3D de certains de nos gisements, mettre à jour des cartes géologiques et les données du site web et planifier les prochains travaux de terrain, etc.

De plus, nous avons fait l'acquisition de certains nouveaux titres miniers ainsi que fait l'achat de quelques propriétés et royautés. Nous nous sommes concentré à identifier des clients potentiels et en avons approchés quelques-uns pour vérifier si une entente d'option ou de vente de certains de nos actifs pouvait se réaliser.

Nous comprenons qu'il sera difficile de conclure des accords puisque plusieurs compagnies d'exploration possèdent des fonds limités et sont hésitants à les dépenser dans le climat d'investissement particulier que nous connaissons en ce moment. Globex, nageant à contre-courant, y voit des opportunités et décide d'agir. Nous avons l'avantage d'avoir des fonds en main, liquides et accréditives, aucune dette, 100% détenteur de la majorité de nos bientôt 200 propriétés (la moitié étant des propriétés aurifères) et une équipe dédiée et professionnelle. D'un côté plus négatif, c'est sans surprises que nos revenus sont à la baisse. Comme mentionné précédemment, les compagnies sont hésitantes à prendre des décisions d'affaire en ce moment. De plus, le prix du zinc se situant sous les quatre-vingt-dix cents par livre a eu comme conséquence de suspendre pour l'instant les redevances perçues de Mid-Tennessee Zinc Mines bien qu'on observe une lente remonté du prix du zinc.

Alors qu'il n'est pas facile de conclure des ententes, Globex a vendu un certain nombre de petites royautés à Electric Royalties Ltd (?' Electric Royalties ?'), une nouvelle compagnie de redevance focalisée sur toute le gamme des métaux associés aux véhicules électriques et à la révolution des batteries incluant le cobalt, le cuivre, le nickel, l'étain, le graphite, le lithium et le manganèse.

Nous avons accepté de vendre nos 2% RBM (Redevance Brute de Métaux) sur les propriétés d'exploration Chubb et Bouvier, 2% de nos 3% RBM du projet Battery Hill Manganese, 0,5% de notre 1% RBM du projet Authier Lithium ainsi que 2% RBM sur tous les autres titres adjacents à ce projet vers l'est et l'ouest, et finalement le 1% du GMR de Globex sur le dépôt de fer de de vanadium du Mont Sorcier, mais seulement sur la portion vanadium produit. En échange Globex recevra $500 000 ($25 000 reçus) et 3 000 000 d'actions d'Electric Royalties en plus de certains autres paiements conditionnels à l'atteinte de certains objectifs. L'entente devrait se finaliser au Q2 de 2020 et malgré les conditions de marché difficiles, les choses avancent bien.

En ce qui concerne les acquisitions, nous avons depuis bon nombre d'années, tenté de mettre la main sur trois titres miniers qui nous empêchaient de poursuivre l'exploration des valeurs aurifères significatives intersectées le long du Mega Cisaillement Maufort dans la partie ouest de notre très grande propriété aurifère, cuprifère et zincifère Tiblemont Tavernier (voir carte sur le site web de Globex). À la limite nord des titres miniers nouvellement acquis, nous avons intersecté des valeurs aurifères de 19,6 g/t Au sur 1,5 m, 2,46 g/t Au sur 1 m, 3,91 g/t Au sur 1 m, 23,6 g/t Au sur 1 m, 7,5 g/t au sur 1,5 m, 5,9 g/t Au sur 4 m, 9,7 g/t Au sur 1 m et 4,29 g/t Au sur 1 m. Au-delà de la limite sud des titres miniers nouvellement acquis, les forages historiques rapportent des valeurs de 15,8 g/t Au sur 3 m, 6,34 g/t Au sur 6,8 m et 5,9 g/t Au sur 3,8 m ainsi qu'une ressource historique non conforme au NC 43-101 de 87 000 t à une teneur de 5,8 g/t Au (Source : Maufort Resources 1985). Nous croyons que les nouveaux titres miniers ont un potentiel de découverte exceptionnel. En plus de faire l'acquisition des titres miniers, nous avons également acheté une redevance nette de fonderie (RNF) de 2% sur cette propriété. Il ne reste seulement qu'un RNF de 1% sur ces trois titres miniers, dont 0,5% peut être racheté à n'importe quel moment pour la somme de $100 000 et un premier droit de refus sur le 0,5% RNF restant.

À l'est de la propriété Tiblemont-Tavernier, longue de 23 km, nous avons récemment fait l'acquisition de 27 titres miniers couvrant de nombreux indices minéralisés incluant le forage MM-10-03 ayant retourné 6,57 g/t Au sur 1 m, 2,21 g/t Au sur 1m ainsi que d'autres valeurs aurifères anomales dans un cisaillement d'une épaisseur de 27 m. Un échantillon choisi à la limite sud du bloc a retourné une valeur de 3,37 g/t Au et des valeurs de 4,9 g/t Au, 2,8 g/t Ag, 4,84% Zn et 0,19% Cu ont été rapportés sur l'indice Jolin.

Nous avons également fait l'acquisition par désignation sur carte des propriétés suivantes :

Plusieurs indices de platine/palladium avec des teneurs allant jusqu'à 8,03 g/t Pd et 5,15 g/t Pt dans des échantillons choisis.



Plusieurs indices de terres rares avec des valeurs de « TREO » allant jusqu'à 2,3% ZrO 2 au sud-ouest de notre propriété de terres rares Turner Falls.



au sud-ouest de notre propriété de terres rares Turner Falls. Une séries d'indices aurifères et d'intersections dans les forages à l'ouest de Rouyn-Noranda dont un échantillon choisi a retourné 2,73 g/t Au et une valeur de 4,2 g/t Au sur 1 m a été rapportée en forage.



Une série de titres miniers dans le secteur de la mine d'or Casa Bérardi.



Une zone à haute teneur en silice.



Une propriété aurifère au sud de Timmins en Ontario incluant un puits.

La propriété Vermont Zinc (Zn, Ag) avec une ressource historique non conforme à la norme NC 43-101 de 193 782 t à une teneur de 58,62 g/t Ag et 3,41% Zn ainsi qu'un peu d'or et de plomb (GM50246 - Montbay Township Property, Report of Diamond Drilling, Geology and Downhole Pulse EM and Induced Polarization Surveys, D. Robertson, Feb. 1990, Finneth Exploration Inc.).



Un certain nombre de titres miniers montrant des intersections de lithium en forage.



Note : Les échantillons choisis ne représentent pas les valeurs moyennes et ne peuvent être considérées fiables.

Ces acquisitions s'ajoutent à l'acquisition de 100% de la propriété aurifère Mine d'Or Lac Fortune annoncée le 4 mars 2020 ainsi que des nombreux titres acquis sur le prolongement de la découverte aurifère d'Azimut dans le secteur de la Baie James appartenant au projet d'exploration à haute teneur aurifère et cuprifère Kukamas d'Azimut et de la propriété H1-H2 kimberlite, ces deux dernières annoncées dans le communiqué de presse daté du 12 février 2020.

Nos partenaires ont également fait des progrès.

En ce qui concerne notre royauté sur le projet Bell Mountain au Nevada, Eros Resources Corp. a annoncé que le Service d'Aménagement du Territoire a soumis une conclusion d'absence d'impact important (Finding of No Significant Impact ?FONSI) sur l'Étude Environnementale. La FONSI est une étape clé pour l'avancement du projet d'or Bell Mountain vers la production.

Nippon Dragon Resources Inc. a effectué des travaux sous terre à la mine Rocmec 1, pour laquelle Globex possède une royauté, même si ces travaux ont dû être suspendus temporairement à cause de des restrictions imposées par l'éclosion du Coronavirus. Ces travaux consistaient au dénoyage de la rampe permettant l'accès au niveau 45 et 100 mètres du filon McDowell, du développement d'un premier 30 mètres linéaires de minerai, etc.

O3 Mining Inc. a effectué des travaux sur les propriétés Nordeau Est et Nordeau West, pour lesquelles Globex possède une royauté, tel que mentionné dans le communiqué de presse de O3 daté du 9 avril 2020. Les résultats suivants sont particulièrement intéressants :



North Contact : 3,1 g/t Au sur 7,0 m incluant 4,6 g/t Au sur 2,9 m et 5,3 g/t Au sur 1,5 m Nordeau West : 10,2 g/t Au sur 0,5 m 10,1 g/t Au sur 0,6 m Nordeau East : 29,7 g/t Au sur 0,5 m 8,3 g/t Au sur 1,3 m 3,6 g/t Au sur 1,4 m

Renforth Resources Inc. a annoncé des résultats de forage sur la propriété New Alger Gold Mine, pour laquelle Globex possède une royauté, dont 1,46 g/t Au sur 6,3 m à une profondeur verticale de 410 m dans le sondage REN-20-40 (le plus profond à ce jour), 32,33 g/t Au sur 0,4 m, 0,71 g/t Au sur 17,4 m incluant 1,21 g/t Au sur 6,9 mètres dans le sondage REN-20-39, et 3,25 g/t Au sur 4,0 m dans le sondage REN-20-38 (voir le communiqué de presse de Renforth daté du 15 avril 2020).

Excellon Ressources Inc. a effectué des travaux sur notre projet Bräunsdorf (Silver City) et ont demandé une permission pour effectuer une quinzaine de forages sur différentes cibles prioritaires. Le dossier qui a été bien reçu par les autorités, avance bien et l'approbation finale pour le forage est attendu prochainement.

Vanadium One Iron Corp. a fait l'annonce le 27 février 2020 des résultats de son Évaluation Économique Préliminaire du dépôt de vanadium et de fer Mont-Sorcier. La production prévisionnelle du dépôt au cours de sa vie consiste en un concentré de 65% de fer et 0,6% V2O5 à un prix de vente moyen de $140,79 par tonne basé sur le concentré de fer évalué entre $92,00 et 104,00 USD (moyenne utilisée à $92,00/t) et un concentré de vanadium évalué entre $0,00 et $30,00 USD par tonne (moyenne utilisée à $15,00/t). La valeur nette actualisée de 8% après impôt est évaluée à $1,699 milliard canadien avec un IRR avant impôt de 41,5%, et une durée de vie pour la mine de 37 années avec une période d'amortissement de 3 ans. La production du concentré est estimée en moyenne à 4,8 millions de tonnes par année (voir le communiqué de presse de Vanadium One pour plus de détails). Depuis Vanadium One a annoncé les résultats de sept forages supplémentaires ainsi que les résultats additionnels de tests de David Tube. Les résultats sont positifs.

En terminant, deux actions initiées par les gouvernements auront un effet positif sur nos efforts à court et moyen terme. Premièrement le gouvernement fédéral a proposé un programme de subvention des salaires pour les compagnies canadiennes qui ont subies une perte d'au moins 15% dans leurs revenus. Globex contrairement à la plupart des compagnies d'exploration génère des revenus. De ce fait, nous anticipons recevoir jusqu'à 75% des montants des salaires de nos employés pour les 12 prochaines semaines de la part du gouvernement fédéral pour un total de $130 000. Ce programme peut aussi être prolongé. Le gouvernement du Québec, alors qu'il demandait la fermeture des entreprises et des bureaux d'exploration et l'arrêt des travaux de terrain, a annoncé la semaine passée que les taxes et les travaux nécessaires au renouvellement des titres miniers soient suspendus pour une période de 12 mois. Ceci est notamment très important pour Globex, puisque la majorité de ses presque 200 propriétés sont situées au Québec. Cette mesure permettra à Globex de sauver des centaines de millions de dollars et nous pourrons ainsi concentrer nos efforts à valoriser nos actifs les plus prometteurs plutôt que d'entreprendre des travaux plus généraux en 2020-2021.

Malgré tout, et en dépit de ces temps difficiles, nous continuons de progresser en faisant l'acquisition de nouvelles propriétés, en maintenant et en avançant nos actifs, en contrôlant nos dépenses et en s'efforçant de générer des revenus.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et Chef de Direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 10:10 et diffusé par :