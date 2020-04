Isolement cellulaire complet au Centre fédéral de formation - unité à multi-niveaux





LAVAL, QC, le 17 avril 2020 /CNW/ - Le 15 avril 2020, l'isolement cellulaire complet a été imposé dans l'unité à sécurité multi-niveaux du Centre fédéral de formation à Laval, par mesure de précaution après que certains détenus aient présenté des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19.

Nous suivons attentivement les directives des responsables de la santé publique, tout en respectant des protocoles stricts pour éviter toute propagation dans l'établissement.

En plus d'un certain nombre de mesures mises en oeuvre à travers le pays dans tous nos établissements, le Centre fédéral de formation a mis en place des protocoles de nettoyage et de désinfection approfondi, a augmenté les examens médicaux des détenus symptomatiques et a mis en place un protocole rehaussé de dépistage pour tous les employés avant d'entrer dans l'établissement. Les repas sont apportés aux cellules des détenus et un programme d'hygiène a été mis en place pour atténuer les risques pour la population carcérale.

La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public sont notre priorité absolue. Nous continuons de prendre des mesures préventives et d'évaluer et de tester tout délinquant au besoin.

Le SCC demeure en contact étroit avec ses partenaires en santé publique et continue de planifier, de surveiller et de collaborer avec les autorités pendant cette période.

Faits en bref

Puisque les visites de délinquants sont suspendues, d'autres options sont mises à la disposition des détenus et de leur famille et leurs réseaux de soutien pour leur permettre de rester en contact, notamment par vidéoconférence et par téléphone.

