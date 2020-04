La ministre Laforest appelle à la mobilisation afin d'assurer le bien-être de nos aînés vivant en HLM





QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce le renforcement de certaines mesures afin d'assurer le bien-être des personnes âgées autonomes vivant en HLM.

Tout d'abord, les locataires de HLM qui doivent renouveler leur bail à court terme auront un poids de moins sur les épaules : leur bail sera renouvelé automatiquement, et ce, sans indexation.

De plus, le personnel de la Société d'habitation du Québec sera mis à contribution pour appeler tous les aînés résidant en HLM, ce qui représente plus de 37 000 personnes. L'objectif est de cibler clairement les personnes ayant des besoins particuliers. Du personnel sera ensuite déployé dans les HLM concernés pour diriger et accompagner les locataires vers des ressources appropriées, telles que des organismes communautaires, alimentaires ou de soutien et des services de santé. D'ailleurs, la ministre Laforest a sollicité les municipalités afin qu'elles apportent leur soutien dans les HLM qui le requièrent.

Finalement, des produits sanitaires adéquats seront maintenant disponibles aux rez-de-chaussée de tous les HLM. Cela étant, depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures ont été mises en place dans les immeubles, soit :

Le nettoyage fréquent des immeubles et le lavage des endroits propices à la propagation du virus;

La fermeture des lieux communs, tels que les salles à manger;

Un contrôle accru des visites dans les HLM publics et privés;

La mise à la disposition des locataires de la monnaie nécessaire pour faire fonctionner les laveuses et les sécheuses.

Citation :

« Aujourd'hui, je lance un appel à la mobilisation de tous les acteurs du milieu de l'habitation. Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, j'ai évidemment demandé à ce que des directives spécifiques soient respectées dans nos HLM. Maintenant, nous voulons un renforcement des mesures déjà en place pour assurer le bien-être de nos aînés dans nos immeubles. C'est pour cette raison que notre gouvernement souhaite que tous les efforts des organismes qui gèrent ces immeubles soient concentrés vers notre objectif commun : préserver la santé de la population, en particulier celle des aînés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Source : Bénédicte Trottier-Lavoie Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay?Lac-Saint-Jean 514 686-7100 benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca Information : Sylvain Fournier Conseiller en communication et relations auprès des médias Société d'habitation du Québec 418 643-4035, poste 1113 sylvain.fournier@shq.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

