Dole Food Company fait don de 2,2 millions de livres de produits frais aux communautés dans le besoin





Dole Food Company a annoncé aujourd'hui que dans un effort pour aider à combattre la crise du COVID-19, Dole et ses producteurs associés avaient à ce jour fait don de plus de deux millions de livres de produits frais à des destinataires se trouvant le long de sa chaîne d'approvisionnement, allant de banques alimentaires locales basées aux États-Unis à des communautés d'Amérique latine.

« Le virus est impitoyable, et nous avons vu l'impact brutal qu'il a eu directement sur les personnes - que ce soit sur leur santé ou sur leurs revenus », a déclaré Johan Linden, PDG de Dole Food Company. « Nous voulons répondre aux besoins des communautés qui entourent nos opérations et faire ce que nous pouvons pour les rendre plus fortes en ce moment d'épreuve. »

Chez Dole, nous reconnaissons que ces dons ne suffiront pas à résoudre le problème des besoins alimentaires qu'a provoqué le coronavirus, mais nous estimons que nous devons tous faire ce que qui est en notre pouvoir pour aider ceux qui nous entourent. Dole est déterminée à poursuivre ces efforts pendant cette crise.

Vince Hall, PDG de Feeding San Diego, une organisation dont la mission est de faire en sorte que chaque personne confrontée à la faim puisse bénéficier de repas nutritifs, a fait part de ses impressions sur les mesures prises par Dole.

« Alors que les soignants et les premiers intervenants luttent contre la crise du COVID-19, Feeding San Diego lutte contre un problème de faim sans précédent dans le comté de San Diego. L'un de nos alliés les plus importants dans cette lutte est Dole Food Company, un important employeur du port de San Diego. Dole continue de donner régulièrement de grandes quantités de fruits frais nutritifs, en particulier des bananes, qui sont très populaires dans la communauté et contribuent à une bonne santé. Dole doit être félicitée pour l'aide qu'elle apporte à Feeding San Diego, qui permet à l'organisation de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin tout au long de l'année, mais aussi plus particulièrement pendant la crise sanitaire actuelle. »

En plus de San Diego, Dole a fait des dons dans d'autres villes américaines, notamment à New York, Philadelphie, Charlotte, Houston et Los Angeles.

En Amérique latine, où Dole cultive des fruits tropicaux comme des bananes et des ananas, la crise a également frappé fort et l'entreprise soutient les communautés rurales où la sécurité alimentaire est la plus menacée. Dans la vallée de l'Aguan au Honduras, par exemple, en plus de fruits, Dole distribue des produits alimentaires de base, tels que du riz, des haricots et de l'huile de cuisson à ses employés et aux communautés locales. Outre la nourriture, l'entreprise fournit par ailleurs des masques, du gel désinfectant, des kits de test et d'autres fournitures de santé. Un soutien similaire est en cours pour les communautés du Costa Rica, de l'Équateur, du Guatemala et de la Colombie, avec notamment la fourniture de plus de 15 000 kits d'hygiène personnelle pour aider à la prévention de l'infection.

« En tant qu'employeur local important, notre devoir est de soutenir les communautés locales. Les conséquences de cette crise commencent tout juste à se manifester ici et le besoin de soutien social continuera à se faire sentir dans les semaines et mois à venir », a déclaré Renato Acuña, président de Dole Fresh Fruit en Amérique latine. « Nos fondations locales et celles de nos producteurs associés travaillent activement sur le terrain et en première ligne de cette crise, et Dole leur fournira un soutien supplémentaire aussi longtemps que cela sera nécessaire. »

La Fondation Dale, financée par Dole et ses producteurs équatoriens, se sert de son personnel soignant et de ses installations pour faire connaître à la communauté l'importance de la prévention du COVID-19, en identifiant les citoyens à haut risque pour les aider à entreprendre les mesures sanitaires appropriées, en privilégiant les achats de médicaments qui peuvent aider à lutter contre les maladies respiratoires, en gardant ouvertes ses cliniques et en continuant de fournir des services médicaux à distance à ses patients de la communauté agricole.

Dole a également choisi de soutenir les personnes qui travaillent en première ligne de la crise en faisant des dons à des hôpitaux de divers pays où elle est présente et en travaillant avec les autorités civiles pour fournir une aide locale.

Par exemple, aux États-Unis, Dole a uni ses forces avec celles du distributeur national de produits PRO*ACT et d'autres producteurs partenaires pour apporter des produits frais sur la table des professionnels de la santé et de leurs familles pendant la crise du COVID-19. Le programme « Feeding our Frontlines » (www.producepartners.org) distribue des cartons de produits frais que les personnels soignants peuvent emporter à la maison après une longue journée de travail, ce qui est une manière de dire « merci » à ceux qui prennent soin de nous. »

