Identigy lance sa Plateforme Parcourt Citoyen : un outil de réponse aux pandémies pour aider les gouvernements à gérer leur réponse face à la pandémie du COVID-19, y compris le suivi des contacts et les passeports d'immunité





Identigy, un leader mondial en matière de logiciels de gestion lors des voyages, offre désormais une plateforme robuste permettant aux gouvernements de gérer les restrictions imposées pendant la période de propagation de la pandémie du COVID-19. La Plateforme Parcours Citoyen JRNY : un outil de réponse aux pandémies est la première de son genre conçue pour une évolutivité à l'échelle du pays, avec une plateforme entièrement interopérable pour connecter les gouvernements à leurs citoyens. Elle est capable de gérer en toute sécurité et en privé les restrictions des mouvements, étendre efficacement les efforts déployés pour le suivi des contacts, offrir des autorisations de déplacement et gérer les passeports d'immunité.

Identigy est connue pour ses solutions de gestion de déplacements utilisées dans les grandes entreprises et les campus éducatifs du monde entier. Les nouveaux outils de réponse aux pandémies dédiés aux gouvernements reconnaissent et vérifient en toute sécurité les individus selon leur statut de quarantaine, leur emplacement et leurs autorisations de déplacement. Rapidement déployable, interopérable et accessible - la plateforme Parcours Citoyen JRNY: L'Outil de réponse aux pandémies est la seule plateforme logicielle nécessaire pour gérer les restrictions et les exigences avant, pendant et après la propagation de la pandémie.

"En tant que chef de file en matière de gestion d'identité sécurisée, nous sommes ravis de fournir la plus récente plateforme JRNY pour accroître la sûreté et la sécurité de tous les individus, tout en soutenant les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer les lois de la santé publique", a déclaré Mat Birnbaum, directeur général d'Identigy.

La plateforme JRNY d'Identigy dépasse les normes de sécurité mondiales. Elle est actuellement déployée dans plusieurs grands campus universitaires et villes du monde entier, intégrée à des centaines de milliers de points de contact de sécurité physique et traite des transactions dépassant 100 millions de dollars sans espèces à partir de millions d'identités uniques. La plateforme a prouvé qu'elle peut gérer un grand nombre de transactions pour des masses de populations. Les gouvernements se sentiront en sécurité en sachant que l'expérience de leurs citoyens pendant la pandémie sera bien gérée grâce à une plateforme qui leur permettra de mettre à jour les restrictions lors de leur déplacements, les communications et les passeports d'immunité.

À PROPOS D'IDENTIGY

Identigy Technology est une société de plateforme en tant que service (PaaS) avec des bureaux centraux basés aux Émirats Arabes Unis, et une main-d'oeuvre répartie qui couvre le monde entier. Depuis 2014, Identigy est un leader de l'industrie dans le développement et le déploiement des solutions de gestion pendant les voyages. Les universités, les employeurs et les villes intelligentes utilisent actuellement la plateforme JRNY pour intégrer de manière transparente la technologie dans l'expérience de leurs parties prenantes. Identigy est à l'avant-garde de la gestion de l'expérience axée sur la technologie de ses clients lors de leurs voyages.

