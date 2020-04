Rapport spécial de BMO sur l'économie post-pandémique : combler les écarts





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a publié aujourd'hui un rapport détaillé sur les changements structurels mondiaux à long terme accélérés par la pandémie de COVID-19 et la crise économique actuelle.

« Nous faisons face à l'un des plus importants défis sociaux et économiques jamais rencontrés, et devons - maintenant et au cours des prochains mois - mettre tout en oeuvre pour être là pour les particuliers et les entreprises qui ont besoin de soutien, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Cependant, tout au long de notre histoire, l'économie mondiale a surmonté de nombreux défis, ce qui nous donne confiance en l'avenir. Pour traverser cette perturbation économique, nous devons être agiles et innover. De secteur en secteur et d'industrie en industrie, nous voyons de nombreux exemples qui montrent comment les nouvelles façons de faire des affaires favoriseront la reprise économique. Nous sortirons plus forts de cette période difficile. »

« Les économies sont résilientes et les personnes et les entreprises peuvent être extrêmement ingénieuses face aux défis; ne sous-estimons pas la capacité de récupérer de cette période difficile », a déclaré Doug Porter, économiste en chef et directeur général, BMO Groupe financier.

Cette crise a accéléré et accentué de nombreuses tendances qui étaient déjà en place. Elle a amené l'avenir dans le présent, accélérant rapidement et parfois durement des changements déjà en cours. Il ne fait aucun doute que certains secteurs sont confrontés à des défis à long terme. Mais à la manière classique de la destruction créative, certains secteurs se renforceront et combleront les écarts.

Spécifiquement pour le Canada, qui a longtemps lutté avec la productivité par rapport à ses pairs et a pris du retard sur l'innovation, les changements qui ont été brutalement imposés aux entreprises et aux travailleurs par les fermetures pourraient être l'étincelle qui comble cet écart. Des changements ont été apportés au cours du dernier mois qui ont pris des jours ou des heures et qui, en temps « normal », auraient pu prendre des mois ou des années.

Le rapport se concentre sur certains des développements ou des secteurs d'activité qui pourraient potentiellement croître au-dessus de la moyenne dans les années à venir, ce qui pourrait contribuer à renforcer une reprise dans un contexte différent. Plus précisément, le rapport mentionne la dynamique de la chaîne d'approvisionnement, le travail à distance, le commerce électronique (et les services bancaires mobiles), la robotique et l'IA, l'immobilier industriel, les données en temps réel, l'apprentissage en ligne, le tourisme local, les véhicules autonomes et la préparation générale (épargne de précaution et excédents).

