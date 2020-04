L'appli Chronically Simple a été améliorée pour s'adapter aux défis rencontrés par les personnes vulnérables en ces temps de COVID-19





De nouvelles fonctionnalités, notamment le suivi de la fièvre, des symptômes et de la prise des médicaments, sont désormais offertes gratuitement pour les nouveaux utilisateurs. Elles viennent en aide aux personnes qui présentent de risques élevés pendant la pandémie de COVID-19.

OAKVILLE, Ontario, le 17 avril 2020 /CNW/ - Chronically Simple a lancé aujourd'hui une nouvelle version de son appli sécurisée pour le Web et les appareils mobiles. Cette version comprend des mises à jour qui aident les patients et les aidants à alléger le fardeau administratif lié aux personnes qui vivent avec une maladie chronique ou un handicap. Chronically Simple prévoyait déployer ses mises à jour en mars après huit mois de développement. Toutefois, la vitesse avec laquelle la COVID-19 s'est répandue a amené l'entreprise à faire volte-face et à travailler avec sa communauté pour déterminer ce qui serait le plus utile pour les patients et les aidants qui se trouvent au coeur de la pandémie. L'outil a été raffiné en moins de deux semaines et la nouvelle version de l'appli est maintenant prête à répondre aux besoins pressants de la communauté.

Les améliorations apportées répondent aux besoins des patients les plus vulnérables et des aidants qui éprouvent des difficultés à gérer des soins complexes tout en affrontant la nouvelle réalité de la COVID-19. Cette nouvelle version de l'appli comprend un suivi exhaustif des symptômes : fièvre, douleur, fatigue, capacités cognitives et nausées. Elle permet en outre d'effectuer un suivi de la posologie et de la prescription des médicaments. Il s'agit là de facteurs clés pour gérer les progrès et le traitement des patients souffrant de maladies chroniques.

En raison de temps difficiles que vit actuellement l'économie, Chronically Simple est offerte gratuitement aux nouveaux utilisateurs pendant six mois, ce qui permet de soutenir les personnes immunodéprimées et les personnes les plus démunies qui doivent continuer à contrôler leur santé ou celle d'un proche pendant cette période de pandémie.

« Je suis moi-même une personne vivant avec une maladie chronique, et je comprends l'importance d'être continuellement à l'écoute des gens de nos communautés et de comprendre les défis qu'ils affrontent de manière permanente, pour ensuite utiliser ces commentaires afin de créer des solutions qui atténuent le fardeau de la gestion d'un état de santé complexe ou des soins donnés à un proche dans cette situation », explique Kristy Dickinson, la fondatrice de Chronically Simple. « Nous avons reconnu la nécessité de réagir à la propagation de la COVID-19 en faisant volte-face pour raffiner la plus récente version de notre appli qui prend en charge les soins virtuels - une réalité pour les millions de patients qui vivent avec une maladie au quotidien et doivent gérer leur état de santé. Ceci illustre la façon dont toutes les fonctions de Chronically Simple, y compris les nouvelles améliorations apportées, ont été inspirées des commentaires reçus des patients ou des aidants. »

Le suivi des symptômes est essentiel pour les personnes qui présentent des risques élevés et qui craignent de quitter leur domicile pour se rendre par leurs propres moyens à des rendez-vous à la clinique ou à l'hôpital. En collaborant avec de vrais patients et aidants et avec des travailleurs de première ligne au Canada, Chronically Simple s'est rendu compte que le suivi de la fièvre était l'une des caractéristiques les plus importantes à intégrer à son appli dans une période où de plus en plus de personnes se tournent vers des services virtuels et gèrent leurs soins à domicile. L'appli est offerte en français et en anglais; voici l'ensemble des nouvelles fonctionnalités comprises dans Chronically Simple :

Suivi des symptômes : Les utilisateurs de l'appli Chronically Simple peuvent enregistrer leur état (comment ils se sentent), les effets secondaires (le cas échéant) qu'ils ressentent, et comment leur régime de médicaments se transforme. Ce sont des données essentielles pour les patients qui souffrent de maladies chroniques ou rares et qui, après avoir connu une amélioration des symptômes, peuvent être tentés d'interrompre leur traitement, plus particulièrement si ce traitement est complexe ou difficile (les traitements par auto-injections ou les perfusions par exemple). Le tableau de bord décrit clairement aux utilisateurs le lien entre l'adhésion thérapeutique et l'amélioration de la santé. Il peut en outre être utilisé pour les rendez-vous chez le médecin en permettant aux patients et à leurs aidants de fournir un historique détaillé à leur fournisseur de soins de santé.

Les utilisateurs de l'appli peuvent enregistrer leur état (comment ils se sentent), les effets secondaires (le cas échéant) qu'ils ressentent, et comment leur régime de médicaments se transforme. Ce sont des données essentielles pour les patients qui souffrent de maladies chroniques ou rares et qui, après avoir connu une amélioration des symptômes, peuvent être tentés d'interrompre leur traitement, plus particulièrement si ce traitement est complexe ou difficile (les traitements par auto-injections ou les perfusions par exemple). Le tableau de bord décrit clairement aux utilisateurs le lien entre l'adhésion thérapeutique et l'amélioration de la santé. Il peut en outre être utilisé pour les rendez-vous chez le médecin en permettant aux patients et à leurs aidants de fournir un historique détaillé à leur fournisseur de soins de santé. Suivi de la température corporelle : Chronically Simple permet désormais aux utilisateurs de faire un suivi de leur température. Cette nouvelle fonction est offerte dans les fonctionnalités de suivi des symptômes; elle a été créée en réponse à la pandémie de COVID-19. En offrant cet outil de surveillance à domicile pour enregistrer la température corporelle, l'équipe de soins d'un patient sera en mesure de réagir rapidement et de manière concise si le symptôme de fièvre signale un problème en émergence. Cette fonctionnalité permet également aux patients ou à leurs aidants de fournir un historique complet et précis aux médecins si une intervention médicale devient nécessaire.

permet désormais aux utilisateurs de faire un suivi de leur température. Cette nouvelle fonction est offerte dans les fonctionnalités de suivi des symptômes; elle a été créée en réponse à la pandémie de COVID-19. En offrant cet outil de surveillance à domicile pour enregistrer la température corporelle, l'équipe de soins d'un patient sera en mesure de réagir rapidement et de manière concise si le symptôme de fièvre signale un problème en émergence. Cette fonctionnalité permet également aux patients ou à leurs aidants de fournir un historique complet et précis aux médecins si une intervention médicale devient nécessaire. Correspondance pharmaceutique : En tirant parti des fonctionnalités déjà intégrées, Chronically Simple va maintenant plus loin que l'ajout de renseignements sur le prescripteur et sur l'ordonnance. L'appli permet désormais aux utilisateurs d'intégrer des renseignements pharmaceutiques qui sont d'une importance cruciale dans une période où les traitements sont gérés virtuellement. Cette nouvelle fonction est particulièrement utile pour les patients ou les aidants qui doivent gérer des régimes de traitement complexes et doivent consulter plusieurs médecins, spécialistes et pharmaciens. Grâce à cette mise à jour de notre appli, les utilisateurs peuvent désormais faire une gestion éclairée des médicaments prescrits par certains spécialistes, sur des ordonnances remplies dans différentes pharmacies. En saisissant ces renseignements, les patients sont mieux préparés à discuter de leurs traitements avec leur médecin et à s'assurer que les ordonnances sont correctement remplies. L'appli propose également des rappels de rendez-vous; les utilisateurs peuvent ainsi consulter leurs notes de prescription avant de consulter leur médecin.

En tirant parti des fonctionnalités déjà intégrées, va maintenant plus loin que l'ajout de renseignements sur le prescripteur et sur l'ordonnance. L'appli permet désormais aux utilisateurs d'intégrer des renseignements pharmaceutiques qui sont d'une importance cruciale dans une période où les traitements sont gérés virtuellement. Cette nouvelle fonction est particulièrement utile pour les patients ou les aidants qui doivent gérer des régimes de traitement complexes et doivent consulter plusieurs médecins, spécialistes et pharmaciens. Grâce à cette mise à jour de notre appli, les utilisateurs peuvent désormais faire une gestion éclairée des médicaments prescrits par certains spécialistes, sur des ordonnances remplies dans différentes pharmacies. En saisissant ces renseignements, les patients sont mieux préparés à discuter de leurs traitements avec leur médecin et à s'assurer que les ordonnances sont correctement remplies. L'appli propose également des rappels de rendez-vous; les utilisateurs peuvent ainsi consulter leurs notes de prescription avant de consulter leur médecin. Suivi des médicaments : Pour mettre la fonction de suivi des médicaments à jour, notre nouvelle version prend désormais en charge les médicaments qui sont pris à des doses variables et à différents intervalles. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'avoir la certitude que, peu importe la complexité de leur plan de traitement, ils recevront les rappels dont ils ont besoin pour y rester fidèles.

Chronically Simple est une appli de soins de santé développée pour aider les patients et les aidants à gérer les rendez-vous et les interactions avec les fournisseurs de soins de santé, et à faire toute l'administration nécessaire pour vivre avec une maladie chronique ou complexe. Kristy Dickinson a fondé Chronically Simple après avoir reçu un diagnostic de maladie rare. Elle s'est reposée sur propres expériences en matière de soins de santé. En 2019, Chronically Simple est devenue une division d'Innomar Strategies, le principal fournisseur de services pharmaceutiques spécialisés au Canada et une division d'AmerisourceBergen. Les patients et les aidants peuvent faire un essai gratuit de Chronically Simple sur chronicallysimple.com ou en téléchargeant l'appli sur App Store ou sur Google Play.

À propos d'Innomar Strategies

Innomar Strategies est une division d'AmerisourceBergen. Il s'agit du principal fournisseur de soutien aux patients dans le marché biopharmaceutique canadien. Nous proposons des solutions de commercialisation de bout en bout qui permettent d'améliorer l'accès aux produits, d'augmenter l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de bonifier les soins aux patients. Le conseil stratégique, les programmes de soutien aux patients, les soins infirmiers et les services cliniques, ainsi que la pharmacie spécialisée et la logistique ne sont que quelques-uns de nos principaux domaines de spécialisation. Nous collaborons étroitement avec les fabricants, les fournisseurs de soins de santé, les pharmacies et les payeurs de soins de santé pour garantir aux patients un accès constant et fiable aux médicaments spécialisés. Grâce à notre approche intégrée et à notre engagement envers les meilleurs soins disponibles, Innomar Strategies aide les patients à cheminer dans le parcours qui optimisera les résultats pour leur santé. Venez visiter notre site Web sur www.innomar-strategies.com.

À propos d'AmerisourceBergen

AmerisourceBergen fournit des produits pharmaceutiques, des services qui génèrent de la valeur et des solutions commerciales qui améliorent l'accès aux soins de santé. Des dizaines de milliers de fournisseurs de soins de santé, de cliniques vétérinaires et d'éleveurs nous font confiance à titre de partenaire de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Les fabricants mondiaux comptent sur nous pour obtenir des services qui favorisent le succès commercial de leurs produits. Grâce à notre travail quotidien - celui de nos 22 000 associés en fait -, nous sommes unis dans notre objectif de créer un avenir plus sain. Les 175 milliards de dollars de revenus annuels d'AmerisourceBergen nous permettent de figurer au 10e rang du classement Fortune 500. Le siège social de l'entreprise est situé à Valley Forge, en Pennsylvanie, et la société est présente dans plus de 50 pays. Apprenez-en davantage sur amerisourcebergen.com.

Contact:

Lauren Esposito AmerisourceBergen Sydney Dodson, Tierney 610-576-3842 - Office 215-790-4339 - Office 215-460-6981 - Mobile 609-468-0922 - Mobile lesposito@AmerisourceBergen.com sdodson@tierneyagency.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/686488/Innomar_Strategies_Logo.jpg

SOURCE AmerisourceBergen

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 08:30 et diffusé par :