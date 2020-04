Behavox nomme d'éminents dirigeants du secteur à son conseil d'administration





Behavox, une plateforme d'exploitation des données de bout-en-bout permettant aux entreprises de regrouper, d'analyser et d'agir grâce à leurs données internes, annonce ce jour la composition de son premier conseil d'administration.

Le conseil, qui se compose d'éminents dirigeants des secteurs de la finance, de la technologie et des politiques réglementaires, est présidé par Erkin Adylov, fondateur et PDG de Behavox. Ses autres membres sont:

Jeff Diana, ancien responsable du personnel chez Atlassian et SuccessFactors, et conseiller auprès de multiples sociétés pré-IPO à forte croissance

Lucio Di Ciaccio, investisseur chez SoftBank Investment Advisers

Avi Golan, partenaire opérationnel chez SoftBank Investment Advisers

Michael Piwowar, directeur exécutif du Milken Institute Center pour les marchés financiers et ancien commissaire et président intérimaire de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis

La formation du nouveau conseil d'administration est le dernier développement en date pour cette entreprise à forte croissance spécialisée dans l'IA. En février, Behavox a annoncé un investissement de 100 millions de dollars du SoftBank Vision Fund 2. Jeff Diana et Michael Piwowar agissaient précédemment en qualité de conseillers auprès de Behavox depuis janvier 2019.

"L'expérience collective des membres du conseil - qui couvre la conformité réglementaire, la gestion financière, l'optimisation de la productivité des employés et la culture d'entreprise - nous apporte une base solide pour répondre aux attentes d'un nombre croissant de clients sur les marchés financiers et des entreprises", déclare Adylov. "Leur expertise et leur gouvernance seront un atout extrêmement précieux pour assurer la mise à échelle de Behavox."

En plus d'agir en tant qu'investisseur, SoftBank Investment Advisers fait partie de la clientèle grandissante de Behavox, qui comprend des banques telles que Jefferies, des fonds spéculatifs tels que Balyasny Asset Management, des sociétés minières telles qu'Anglo American, des fonds souverains, des sociétés de capitaux privés, et d'autres entreprises.

Adylov a déclaré que l'engagement de Behavox pour aider les entreprises à gérer les risques et la conformité réglementaire s'inscrit dans la lignée de la stratégie de SoftBank Investment Advisers pour la promotion d'une gouvernance solide comme indicateur clé.

"La gouvernance d'entreprise fait partie de la culture de Behavox, que ce soit aussi bien pour garantir son intégrité opérationnelle que celles de ses clients", ajoute-t-il. "L'ensemble de notre conseil d'administration s'engage en faveur d'un modèle de gouvernance d'entreprise dont nos collaborateurs, clients et investisseurs peuvent être fiers."

Avi Golan a rejoint SoftBank Investment Advisers en tant que partenaire opérationnel soutenant les portefeuilles technologiques et scientifiques. Il aide également les équipes à évaluer les investissements potentiels. Il apporte une vaste expérience en matière de gestion, d'élaboration d'une vision d'entreprise, et de mise à échelle. Avant d'arriver chez SoftBank Investment Advisers, Golan a occupé des fonctions de direction chez Google et Intuit, pour ensuite intégrer Air New Zealand au poste de responsable numérique, où il dirigea l'adoption de technologies innovantes comme l'internet des objets, l'automatisation des processus robotiques, l'impression 3D et l'IA. Il a été nommé Investisseur de l'année 2018 par CIO100.

"Behavox est une société internationale prometteuse qui se développe chaque jour", déclare Golan. "Elle fait figure de référence dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à organiser toutes les données de communication d'entreprise. Le fait de rendre ces données exploitables pour protéger et promouvoir la croissance confère une valeur considérable aux clients de Behavox."

Passionné des sociétés technologiques à forte croissance, Lucio Di Ciaccio a intégré SoftBank Investment Advisers en 2017. Il fait également partie du conseil d'administration de Gympass et a travaillé sur l'investissement de Vision Fund 1 chez Automation Anywhere. Il occupait précédemment la fonction d'investisseur chez The Carlyle Group, et il est diplômé d'un PhD en aéronautique et astronautique du MIT.

"L'application de l'IA de Behavox à l'ensemble des communications d'entreprise est à l'avant-garde du secteur", déclare Di Ciaccio. "Nous sommes convaincus que notre partenariat stimulera la croissance de la société, optimisera sa gamme de produits, et décuplera sa valeur pour un ensemble plus large de clients dans diverses industries."

En plus de Softbank Investment Advisers, Behavox ajoute une importante expertise réglementaire au sein du conseil. Durant sa carrière exemplaire, Piwowar a été un pionnier de l'élaboration de politiques et de la supervision réglementaire pour protéger les investisseurs, sécuriser les marchés financiers, et promouvoir la croissance et les opportunités. Piwowar a travaillé comme commissaire de la SEC de 2013 à 2018. Il était président par intérim de la SEC en 2017, une fonction qui lui a permis de jouer un rôle majeur dans près de 5 000 mesures réglementaires et exécutoires.

Responsable exécutif incontesté, Jeff Diana a plus de 20 années d'expérience dans les ressources humaines. Il se spécialise dans les initiatives à forte croissance au sein de sociétés technologiques et d'ingénierie. Il présente un bilan éprouvé dans la création et la mise à échelle de sociétés pré-IPO à croissance soutenue, instaurant ainsi des cultures d'entreprise qui fournissent un véritable avantage compétitif. Jeff Diana était responsable du personnel chez Atlassian de 2012 à 2016, un poste qui lui a permis de faire passer l'effectif de 300 à près de 2 000 employés, et de diriger des initiatives RH novatrices soutenant la croissance de l'entreprise en vue d'une IPO en 2015.

A propos de Behavox Ltd.

Behavox est la principale plateforme d'exploitation de données de bout-en-bout qui permet aux organisations de regrouper, d'analyser et d'agir en fonction de leurs données internes. Société technologique à forte croissance, notre mission est d'organiser et de rendre utiles toutes les données de communications de la planète. Grâce à des analyses avancées et à l'apprentissage machine, Behavox est le point de contact unique de votre organisation en matière de données internes.

Fondée en 2014, Behavox a son siège à New York et possède des bureaux à Londres, Singapour et Montréal. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 08:30 et diffusé par :