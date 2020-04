Bell acquiert 1,5 million de masques protecteurs afin de soutenir les travailleurs de la santé de première ligne et d'autres services publics essentiels partout au Canada





Les masques sont donnés aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour être distribués dans toutes les régions du pays

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis approximativement 1,5 million de masques protecteurs afin d'aider à équiper un plus grand nombre de travailleurs de la santé de première ligne et d'autres services publics essentiels à travers le Canada dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Les masques N95 et KN95 sont donnés aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour être distribués dans toutes les régions du pays.

« Les professionnels de la santé, les premiers répondants et les employés de la fonction publique travaillent courageusement à préserver la santé et la sécurité des Canadiens alors que le pays affronte la COVID-19. Ils sont nombreux à être aux prises avec des pénuries d'équipement de protection dont ils ont besoin pour faire leur travail en toute sécurité et de façon efficace, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Bell est fière de tirer parti de son envergure et de sa portée mondiale pour contribuer à protéger les personnes aux premières lignes en matière de santé et de sécurité publiques avec ce don. »

Grâce à son réseau d'approvisionnement mondial qui lui permet d'obtenir de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) pour les membres de son équipe qui effectuent des travaux essentiels dans le domaine des communications, Bell a pu acquérir 1,5 million de masques N95 et KN95 supplémentaires de haute qualité, d'une valeur d'environ 7,5 millions de dollars, par l'intermédiaire de plusieurs partenaires de logistique.

Bell procède à la livraison des masques aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (en partenariat avec la filiale de Bell du nord du Canada, Northwestel) afin de permettre une distribution rapide des masques aux personnes prioritaires. Parmi ces personnes figurent les fournisseurs de soins de santé, les premiers répondants ainsi que d'autres services et agences essentiels qui soutiennent la population pendant la pandémie de COVID-19.

« Depuis le début de la crise de la COVID-19, le travail de Bell repose sur deux principes : l'affectation de toutes nos ressources aux initiatives visant à permettre aux Canadiens de rester connectés et informés tout au long de la crise, et la volonté de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la santé et la sécurité de nos clients, de la population et de l'équipe Bell, a déclaré M. Bibic. De nombreux Canadiens sont confrontés aux répercussions que subissent les employés de première ligne en santé publique. L'utilisation de la portée et des ressources de Bell afin de protéger les Canadiens cadre très bien avec les efforts que nous déployons pour traverser cette crise tous ensemble. »

Ce don est la plus récente initiative de Bell visant à soutenir nos collectivités tout au long de la crise de la COVID-19 :

Bell Cause pour la Cause a récemment augmenté son engagement financier à l'appui de la santé mentale de 5 millions de dollars en réaction à la COVID-19, y compris des dons immédiats afin de soutenir l'intervention de première ligne et les services urgents offerts aux jeunes et aux familles à la Croix-Rouge canadienne, à l'Association canadienne pour la santé mentale, à Jeunesse, J'écoute, à Revivre et à l'Institut des Familles Solides.

Bell Mobilité offre des téléphones et du temps d'antenne gratuits afin de soutenir les hôpitaux, les refuges et les services sociaux de toutes les régions qui ont besoin de communications mobiles d'urgence.

Bell Cause pour la cause a soutenu son partenaire Jeunesse, J'écoute dans le cadre du lancement du nouveau portail du gouvernement du Canada, Espace mieux-être Canada , qui propose des ressources en santé mentale. L'initiative a également été menée en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada, l'Institut des Familles Solides et Morneau Shepell afin de mettre sur pied l'application BienCanadiens , un autre centre en ligne destiné aux ressources en santé mentale.

, qui propose des ressources en santé mentale. L'initiative a également été menée en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada, l'Institut des Familles Solides et afin de mettre sur pied l'application , un autre centre en ligne destiné aux ressources en santé mentale. Bell Média se joint aux meilleurs diffuseurs du monde dans le cadre de One World : Together at Home , un concert-bénéfice international virtuel qui aura lieu le samedi 18 avril. La diffusion antérieure de Bell Média du concert bénéfice iHeart Living Room animé par Elton John a permis de recueillir près de 600 000 $ auprès des téléspectateurs du pays pour la Croix-Rouge canadienne, partenaire de Bell Cause pour la cause, et sa réponse à la COVID-19.

Pour en savoir plus sur la façon dont Bell permet au Canada de rester connecté en cette période sans précédent, veuillez visiter le Bell.ca/nouvelles-Covid-19 .

À propos de Bell

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

