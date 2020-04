Mondel?z Canada remet pour plus de 650?000 $ de goûters savoureux à Moisson Montréal





Ce don fait partie de l'assistance d'une valeur d'un million de dollars offerte par la société pour soutenir les efforts de secours communautaires au Canada

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW/ - Mondel?z Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle remettait plus de 650?000 $ en denrées alimentaires à Moisson Montréal, en tant que partie intégrante de son engagement à offrir un soutien financier et en produits ou service de plus d'un million de dollars pour appuyer les partenaires communautaires (dont Banques alimentaires Canada, Repaires jeunesse du Canada et Centraide) qui font avancer les secours d'urgence et les efforts de stabilité alimentaire essentiels au Canada pendant la pandémie de la COVID-19.

«?À titre de l'un des plus importants fabricants de produits alimentaires au Canada, nous avons un rôle primordial à jouer pour aider les collectivités les plus touchées par la COVID-19. « En tant que Montréalais, je suis fier que nous puissions soutenir une banque alimentaire locale afin de contribuer à assurer la sécurité alimentaire et à apporter un peu de joie aux personnes qui en ont le plus besoin, » a déclaré Martin Parent, président de Mondel?z Canada.

«?Moisson Montréal bénéficie présentement d'un vent de solidarité exceptionnel de la part des donateurs de denrées alimentaires,?» explique Richard D. Daneau, directeur général. «?En cette période de crise sanitaire, ce don exceptionnel de friandises et de chocolats savoureux apportera énergie et réconfort aux Montréalais en situation de précarité.?»

Mondel?z Canada continuera à suivre la situation de près et à apporter, au besoin, des ajustements à ses programmes caritatifs. Ce soutien communautaire s'inscrit dans le cadre de l'engagement global de Mondel?z International qui consiste à remettre 15 millions de dollars en espèces et en produits ou service aux partenaires communautaires qui font avancer les initiatives de secours de la COVID-19 dans le monde entier.

À propos de Mondel?z International

Mondel?z International inc. (NASDAQ : MDLZ) habilite ses consommateurs à choisir les goûters qui leur conviennent dans environ 150 pays à travers le monde. Avec des revenus nets de près de 26 milliards $ en 2018, MDLZ dirige l'avenir des goûters grâce à ses marques de renom à l'échelle mondiale et locale, dont les biscuits Oreo, belVita et LU; les chocolats Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone; les friandises Sour Patch Kids et la gomme Trident. Mondel?z International est fière d'être membre de l'indice Standard and Poor's 500, NASDAQ 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones. Pour en savoir plus, visitez www.mondelezinternational.com ou suivez-nous sur www.twitter.com/MDLZ.

