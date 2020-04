Imaflex annonce ses résultats du quatrième trimestre de 2019 et de l'exercice 2019 et fournit une mise à jour de sa situation commerciale





Imaflex est considérée comme un fournisseur essentiel; toutes les usines demeurent pleinement opérationnelles

Solide rendement en 2019 en devises constantes, surtout à la lumière du contexte dynamique de l'établissement des prix et de la diminution des ventes de pellicule destinée au marché de l'agrumiculture à marge élevée par rapport à l'exercice précédent

Produits d'exploitation du T4 2019 de 18,7 millions de dollars, comparativement à 22,5 millions de dollars en 2018; diminution de 6,1 % pour l'exercice 2019, pour s'établir à 81,1 millions de dollars, principalement en raison des prix

Amélioration des marges brutes pour le T4 et l'exercice 2019 par rapport à 2018

Compte non tenu des mouvements de change, augmentation du RAIIA 1 pour le T4 et l'exercice 2019 sur douze mois

Résultat net du T4 de 0,3 million de dollars, comparativement à 0,6 million de dollars en 2018

Résultat net pour l'exercice 2019 de 1,5 million de dollars ou 0,03 $ par action, comparativement à 3,6 millions de dollars et 0,07 $ par action en 2018 2

Flux de trésorerie d'exploitation pour le T4 et l'exercice 2019 sont demeurés solides

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre (T4) et l'exercice clos le 31 décembre 2019 et fournit une mise à jour de sa situation commerciale. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« En 2019, notre solide gamme de produits novateurs nous a permis d'attirer et de retenir des clients, même si les prix de vente sont inférieurs aux prix de vente passés, en raison d'un contexte d'établissement des prix concurrentiel et de la baisse des coûts de la résine », a souligné M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Malgré cette situation, nos produits d'exploitation, notre rentabilité et nos flux de trésorerie demeurent plus que respectables, tout particulièrement compte tenu de l'incidence des taux de change sur la rentabilité en 2019 et du très faible nombre de ventes de notre pellicule destinée au marché de l'agrumiculture à marge élevée. »

Faits saillants financiers consolidés (non audités)







Trois mois clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou tel qu'il est indiqué) 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Produits d'exploitation 18 740 22 472 (16,6) % 81 071 86 332 (6,1) % Marge brute 2 647 1 772 49,4 % 10 952 10 764 1,7 % Charges de vente et administratives 1 676 1 490 12,5 % 7 042 6 493 8,5 % Pertes (gains) de change 374 (886) (142,1) % 872 (1 340) (165,1) % Résultat net 303 556 (45,5) % 1 536 3 550 (56,7) % Résultat net par action de base 0,01 0,01 0,0 % 0,03 0,07 (57,1) % Résultat net par action dilué 0,01 0,01 0,0 % 0,03 0,07 (57,1) % Marge brute (en pourcentage des produits d'exploitation) 14,1 % 7,9 % 6,2 pp 13,5 % 12,5 % 1,0 pp Charges de vente et administratives (en % des produits d'exploitation) 8,9 % 6,6 % 2,3 pp 8,7 % 7,5 % 1,2 pp RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 1 837 908 102,3 % 7 144 6 459 10,6 % RAIIA 1 464 1 794 (18,4) % 6 273 7 799 (19,6) % RAIIA (en % des produits d'exploitation) 7,8 % 8,0 % (0,2) pp 7,7 % 9,0 % (1,3) pp

_________________ 1 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » qui suit. 2 Résultat par action de base et dilué.

Survol financier : le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se sont chiffrés à 18,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2019, soit une baisse de 16,6 % par rapport aux 22,5 millions de dollars enregistrés en 2018. La baisse témoigne en grande partie de l'effet exercé sur l'établissement des prix des produits par les pressions concurrentielles et des plus faibles prix de la résine. En outre, les ventes de la pellicule destinée au marché de l'agrumiculture à marge élevée de la Société ont été nulles pour le trimestre en cours, alors qu'elles s'établissaient à 1,4 million de dollars en 2018. À l'exclusion des ventes de pellicule pour l'agrumiculture, les produits d'exploitation ont affiché une baisse de 11,1 % comparativement à 2018.

Les ventes totales pour l'exercice 2019 se sont élevées à 81,1 millions de dollars, soit une baisse de 6,1 % par rapport aux 86,3 millions de dollars enregistrés à l'exercice précédent. La baisse par rapport à 2018 a été principalement attribuable aux mêmes variables que celles qui ont été exposées pour le trimestre, compensée en partie par une évolution favorable du change. Les ventes totales de pellicule destinée au marché de l'agrumiculture se sont élevées au total à 0,9 million de dollars en 2019, soit une baisse par rapport aux 2,8 millions de dollars en 2018. À l'exclusion des ventes de pellicule pour l'agrumiculture, les produits d'exploitation ont affiché une baisse de 4,0 % par rapport à l'exercice précédent.

Marge brute

La marge brute pour le trimestre a progressé sur douze mois, se chiffrant à 2,6 millions de dollars, soit 14,1 % des ventes réalisées au cours du quatrième trimestre de 2019, comparativement à 1,8 million de dollars, soit 7,9 % des ventes en 2018. Une diminution par rapport à l'exercice précédent de certains frais variables, comme ceux relatifs au transport, a eu une incidence positive sur la marge brute pour le trimestre en cours. En outre, au cours du quatrième trimestre de 2018, les fluctuations du prix de la résine ont eu un effet particulièrement marqué sur la marge brute. Les baisses du prix de la résine sont normalement prises en compte immédiatement dans l'établissement des prix des produits pour les clients d'Imaflex, alors que les hausses le sont généralement après 30 jours. L'incidence de la baisse du prix de la résine consiste en tant que telle en une perte d'opportunité immédiate à l'égard des stocks de résine achetés précédemment alors que les prix de la résine étaient supérieurs.

Pour l'exercice 2019, la marge brute s'est élevée à 11,0 millions de dollars, soit 13,5 % des ventes, comparativement à 10,8 millions de dollars, soit 12,5 % des ventes en 2018. L'amélioration par rapport à 2018 est principalement attribuable à l'explication de l'écart susmentionnée se rapportant aux fluctuations du prix de la résine.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont élevées à 1,7 million de dollars, soit 8,9 % des ventes réalisées au quatrième trimestre de 2019, ce qui représente une hausse par rapport à 2018, alors qu'elles étaient de 1,5 million de dollars, soit 6,6 % des ventes. Les charges pour l'exercice 2019 se sont chiffrées à 7,0 millions de dollars, soit 8,7 % des ventes, comparativement à 6,5 millions de dollars, soit 7,5 % des ventes, à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation pour le trimestre et depuis le début de l'exercice par rapport aux mêmes périodes de l'exercice précédent est attribuable surtout à une équipe de vente accrue pour stimuler la demande pour les produits d'Imaflex et aux nouveaux équipements de production, y compris la nouvelle extrudeuse à cinq couches.

En raison de fluctuations défavorables de devises, Imaflex a enregistré une perte de change de 0,4 million de dollars au cours du quatrième trimestre de 2019, comparativement à un gain de 0,9 million de dollars en 2018. Il en a découlé un écart négatif par rapport à l'exercice précédent de 1,3 million de dollars. De façon similaire, la Société a enregistré une perte de change pour l'exercice 2019 de 0,9 million de dollars, comparativement à un gain de 1,3 million de dollars en 2018. Il en a découlé un écart négatif par rapport à l'exercice précédent de 2,2 millions de dollars. La majeure partie des gains et des pertes de change de la Société sont sans effet sur la trésorerie et sont liés en grande partie à des soldes intersociétés pour lesquels Imaflex peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

La Société a enregistré un résultat net de 0,3 million de dollars au quatrième trimestre de 2019, comparativement à 0,6 million de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La baisse est largement attribuable à des mouvements défavorables dans le change et à des charges de vente et administratives plus élevées en 2019, lesquelles ont été compensées en partie par une meilleure marge brute pour le trimestre.

Pour l'année civile 2019, le résultat net s'est établi à 1,5 million de dollars, soit une baisse par rapport aux 3,6 millions de dollars de l'exercice précédent. La baisse de 2,1 millions de dollars découle principalement des mouvements défavorables dans le change par rapport à l'exercice précédent et des charges de vente et administratives plus élevées pour 2019, compensée en partie par la marge brute plus élevée en 2019 et les impôts sur le revenu plus faibles par rapport à 2018.

Le RAIIA s'est établi à 1,5 million de dollars (1,2 million de dollars en excluant l'incidence de la norme IFRS 16) ou à 7,8 % des ventes réalisées au cours du quatrième trimestre de 2019, comparativement à 2018, alors que le RAIIA s'établissait à 1,8 million de dollars et à 8,0 % des ventes réalisées. Compte non tenu de l'incidence des mouvements de devises, le RAIIA s'est établi à 1,8 million de dollars, soit 9,8 % des ventes, pour le trimestre en cours, une hausse par rapport à 2018, alors que le RAIIA s'établissait à 0,9 million de dollars et à 4,0 % des ventes.

Pour l'exercice 2019, le RAIIA s'est établi à 6,3 millions de dollars (5,1 millions de dollars en excluant l'incidence de la norme IFRS 16) ou à 7,7 % des ventes, comparativement à 7,8 millions de dollars et à 9,0 % des ventes en 2018. Compte non tenu du change, le RAIIA s'établit à 7,1 millions de dollars, soit 8,8 % des ventes, une augmentation par rapport à 2018, alors qu'il s'établissait à 6,5 millions de dollars et à 7,5 % des ventes.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation ont atteint 2,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à 0,6 million de dollars pour l'exercice précédent. L'amélioration sur douze mois est principalement attribuable aux mouvements favorables du fonds de roulement et du change.

Pour l'année civile 2019, le total des flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation s'est établi à 9,7 millions de dollars, une augmentation par rapport au total de 1,1 million de dollars en 2018. L'amélioration est attribuable aux mêmes facteurs présentés pour le trimestre, accompagnés de mouvements au titre de la dépréciation et d'une diminution des impôts sur le revenu payés en 2019, ce qui a été compensé en partie par le résultat net plus faible enregistré par rapport à 2018.

Au 31 décembre 2019, Imaflex avait environ 7,6 millions de dollars de liquidités disponibles pour les activités d'exploitation, compte tenu de la portion inutilisée de sa marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars.

Répercussions du coronavirus (COVID?19) - Imaflex considérée comme un fournisseur essentiel

À date, les trois usines d'Imaflex au Canada et aux États?Unis demeurent ouvertes, pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels. La Société est considérée comme un fournisseur essentiel dans les deux pays en raison du rôle important que ses produits occupent dans la protection et la conservation des aliments et des produits de consommation. Toutes les installations de fabrication ont actuellement la possibilité d'augmenter leur volume de production si cette augmentation s'avérait nécessaire en raison de l'interruption des activités d'une autre usine ou d'une hausse de la demande. De plus, Imaflex ne connaît présentement pas de retards de la part de ses fournisseurs. La Société est d'avis qu'elle dispose de suffisamment de capital pour financer ses opérations et assurer une croissance de ses activités, en supposant que le volume des activités demeure le même. Malgré cela, Imaflex a fait appel et fera appel à tous les moratoires offerts applicables au remboursement du capital dans le cadre d'emprunts à long terme afin de maximiser ses flux de trésorerie pendant la crise. « Nous suivons de près l'évolution de la situation et prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger nos employés, nos clients et notre entreprise », a insisté M. Abbandonato. « Je souhaite remercier tous nos employés qui ont continué à travailler avec dévouement pendant cette période difficile. Nous sommes de tout coeur avec les familles et les entreprises qui subissent des répercussions négatives de ce virus dévastateur. »

Perspective de la direction

« Nous continuons d'évoluer dans un contexte dynamique d'établissement des prix, alors que les prix de la résine demeurent plus faibles que les niveaux passés », a indiqué M. Abbandonato. « Cela dit, notre stratégie demeure la même. Nous continuerons de nos démarquer en matière d'extrusion avancée et de films innovateurs de protection des cultures, développant nos marchés accessibles avec des produits novateurs. À la lumière des investissements dans de nouveaux équipements de production mis en service en 2019, plus particulièrement la nouvelle ligne de coextrusion à cinq couches, nous sommes bien placés pour mieux faire en 2020.

À plus long terme, notre pellicule agricole de prochaine génération, ADVASEAL®, offre de très intéressantes possibilités de croissance. Nous avons atteint certains jalons importants au cours des derniers mois, notamment des résultats intermédiaires positifs en lien avec nos essais d'efficacité. Cela dit, certains jalons clés sont encore devant nous et je tiens à remercier les actionnaires de leur soutien et de leur patience. Si nous réussissons, les avantages d'ADVASEAL® pour les agriculteurs, l'environnement et les actionnaires devraient justifier l'attente.

Nous exerçons nos activités dans un contexte commercial en évolution constante, mais nous sommes bien placés pour croître de manière rentable et nous sommes enthousiastes quant à nos possibilités d'avenir. Je me réjouis d'avance de vous fournir des mises à jour sur ADVASEAL® et notre entreprise dans son ensemble au fur et à mesure que nous progressons au courant de l'année. »

Modifications des méthodes comptables critiques

À compter du 1er janvier 2019, Imaflex a adopté la norme IFRS 16, Contrats de location. En vertu de la norme IFRS 16, les preneurs sont tenus de comptabiliser au bilan les contrats de location en inscrivant un actif au titre du droit d'utilisation et une charge locative, ce qui supprime essentiellement la distinction entre un contrat de location simple et un contrat de location-financement. Certaines exceptions existent par rapport aux contrats de location à court terme et aux contrats de location relatifs à des actifs de faible valeur. Imaflex a appliqué la méthode rétrospective modifiée et, ainsi, les renseignements comparatifs pour l'exercice précédent n'ont pas été retraités.

Mesures non conformes aux normes IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les normes IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux normes IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux normes IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doit donc être prise isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

