Les laboratoires Sesderma indiquent que la solution forte de lactyferrine renforce efficacement l'immunité





VALENCE, Espagne, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Sesderma, une société spécialisée dans les nanotechnologies, a réussi à encapsuler de la lactoferrine (LF) et de la vitamine C dans une bulle lipidique ? ou nanoliposome ? constituée de phosphatidylcholine, pour renforcer l'immunité de l'organisme. La société a baptisé Lactyferrine cette combinaison. La taille de ce liposome est de 100 nm. Le nano-liposome empêche les sucs digestifs de détruire la LF, ainsi la protéine intacte traverse le duodénum et passe dans la circulation générale, où sa biodisponibilité est très élevée (Ishikado et coll., 2005 ; Serrano et coll.).

La LF joue un rôle important dans la régulation immunitaire et les mécanismes de défense contre les bactéries, les champignons et les virus. L'activité antibactérienne est liée à la privation de l'environnement ferreux, qui est essentiel à la croissance bactérienne. L'activité antivirale est associée à l'effet de concurrence des récepteurs de la membrane cellulaire, couramment utilisés par les virus pour pénétrer dans les cellules. Plus précisément, la lactoferrine empêche la liaison du virus à la cellule hôte.

La lactyferrine peut également supprimer la réplication du virus après son entrée dans la cellule, comme dans le cas du sida (Puddu et coll., 1998).

Comme le liposome est fait de lécithine de soja (phosphatidylcholine), le FL est biodégradable et biocompatible. Il est donc très sûr.

Dans une déclaration, le Dr Gabriel Serrano ? le fondateur de Sesderma et dermatologue fort de plus de 40 ans d'expérience ? a déclaré qu'à Valence (Espagne), il a personnellement pris en charge 75 patients atteints de COVID-19 présentant des caractéristiques cliniques modérées ou sévères (dont quatre intubés), leur administrant à tous une solution de lactyferrine. Le résultat est très satisfaisant et, d'après ces résultats, un essai clinique sur une base plus large de 300 patients a commencé dans les hôpitaux nationaux : Ifema (Madrid), La Paz (Madrid) et Manises (Valence).

« De nombreux patients admis dans nos hôpitaux ont plus de 70 ans et un taux de zinc très faible, ce qui peut contribuer à la gravité de l'infection. Des suppléments de zinc ont été proposés dans les cas d'infections à la COVID-19 (Zhang, Liu, 2020). Il est intéressant de noter que l'administration combinant de la FL et du zinc nano encapsulés peut avoir un effet antiviral plus puissant », a-t-il ajouté.

Pour de plus amples informations sur Sesderma et la Lactyferrin, rendez-vous sur https://www.sesderma.com/es_es/home

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1156675/Dr_Serrano_Founder_of_Sesderma.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1156685/Sesderma_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 07:08 et diffusé par :