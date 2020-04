Madison's Lumber Reporter - Prix du bois d'oeuvre résineux et mises en chantier aux États-Unis: 1er trimestre 2020





VANCOUVER, le 17 avril 2020 /CNW/ - Malgré les baisses par rapport au mois dernier, les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis pour mars 2020 se poursuivent à un rythme plus rapide qu'il y a un an.

Au cours de la semaine se terminant le 10 avril 2020, les prix de référence de l'épinette de l'Ouest, du pin et du sapin 2x4 étaient de 310$ mfbm US (scierie nette FOB), inchangés par rapport à la semaine précédente, selon le bulletin hebdomadaire nord-américain des prix du bois d'oeuvre Madison's Lumber Reporter . Le prix de la semaine dernière était en baisse -136$, ou -31%, par rapport à il y a un mois et est en baisse -66$, ou -18%, par rapport au prix moyen glissant sur un an de 376$ US mfbm. Le prix WSPF 2x4 est en baisse de 109$, ou -26% par rapport au prix moyen glissant sur 2 ans de 419$ US mfbm.

Pendant ce temps, le US Census Bureau et le Department of Housing and Urban Development ont annoncé conjointement jeudi que les nouvelles mises en chantier résidentielles aux États-Unis avaient chuté de -22,3% en mars pour atteindre un taux annualisé de 1,22 million, mais étaient de 1,4% au-dessus du taux de mars 2019 de 1199000.

Les mises en chantier unifamiliales cumulées pour les trois premiers mois de 2020 affichent une progression de + 12,4% par rapport au rythme de la même période de l'année dernière, à un rythme moyen de 962 000 unités par mois au cours des trois derniers mois.

Les stocks de maisons unifamiliales achevées restent exceptionnellement faibles, mais le trafic d'acheteurs potentiels s'est tari, ce qui gardera probablement les constructeurs prudents.

17 avril 2020 «Les changements récents, la perturbation si vous voulez, de l'équilibre offre-demande des produits de bois d'oeuvre et de panneaux de charpente de construction nord-américains ont fait leur chemin sur le marché. La semaine dernière, les clients sont revenus chez les fournisseurs avec des commandes plus importantes que ces dernières semaines. Cela a permis aux scieries de maintenir les prix de référence de l'épinette de l'Ouest, du pin et du sapin 2x4 # 2 et du Btr KD (RL), à 310 millions de dollars américains. Les producteurs d'autres régions comme le sud des États-Unis ou le Québec ont légèrement baissé leurs prix mais ont refusé de baisser davantage.

Alors que les permis unifamiliaux ont chuté de -12% pour atteindre un taux de 884 000 en mars, les permis multifamiliaux ont bondi de + 4,9% pour atteindre 469 000.

