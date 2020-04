Pour réduire les risques de conséquences graves de la COVID-19 : Des experts médicaux demandent l'abolition des barrières économiques qui bloquent l'accès aux aides thérapeutiques à la cessation





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Par l'entremise d'une lettre envoyée hier soir au Premier ministre et à la Ministre de la Santé, un groupe d'experts en santé pulmonaire et en toxicomanie demandent au gouvernement du Québec d'abolir les restrictions de la RAMQ entourant l'accès aux aides thérapeutiques pour le sevrage de la nicotine afin de réduire les symptômes et conséquences néfastes de la COVID?19 auprès des 1,2 million de fumeurs au Québec.

Signée par sept experts québécois hautement reconnus dans leur domaine respectif, la lettre à entête du Regroupement d'experts pour la cessation tabagique résume les connaissances scientifiques actuelles concernant les liens entre la COVID-19 et le tabagisme (de même que le vapotage), explique les bénéfices associés à l'arrêt tabagique et réclame l'abolition temporaire des barrières financières aux thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) et autres aides à la cessation dans le cadre d'un effort collectif de réduction des conséquences néfastes provoquées par la pandémie.

Cette demande fait suite à plusieurs tentatives antérieures (voir lettre no 1 et lettre no 2) visant à convaincre le gouvernement de l'efficacité et de la rentabilité des aides thérapeutiques à la cessation (TRN et Varenicline) ainsi que de la nature arbitraire et injuste des restrictions sur la durée, la fréquence et la dose imposées par le régime de la RAMQ, même lorsque ces médicament sont considérés nécessaires et prescrits par un médecin.

La lettre est disponible en suivant ce lien :

https://www.dropbox.com/s/j2ntnbp8pw2e6d6/Lettre%20au%20premier%20ministre%20et%20%C3%A0%20la%20ministre%20de%20la%20sant%C3%A9%202020-04-17.pdf?dl=0

