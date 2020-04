Santé des yeux et COVID-19 - Les opticiens d'ordonnances du Québec lancent la télépratique et préparent le retour à la normale en sécurité





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La fermeture des entreprises dont les services sont jugés non-essentiels par le gouvernement du Québec, jusqu'en mai 2020, touche directement les opticiens d'ordonnances, qui souhaitent éviter que le public soit touché négativement à son tour. Considérant que nos vies changent pour plusieurs mois dans cette lutte contre la COVID19, l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec (OODQ) annonce l'intégration de la télépratique à la façon de faire de ses professionnels et ainsi limiter le niveau de risque auquel le client est exposé en se rendant là où il est en sécurité en ce moment, chez lui.

La protection du public en télépratique, maintenant possible avec des professionnels

La télépratique est un changement majeur qui permettra à la population d'avoir accès à la même rigueur que lorsqu'ils se présentent en clinique. La télépratique demeure une consultation lors de laquelle le professionnel est identifiable et soumis aux mêmes responsabilités qu'en clinique. « Dans le contexte de pandémie mondiale causée par la COVID-19, notre rôle de protection du public nous force à adapter notre pratique pour nous rendre là où le client se trouve en sécurité. Il s'agit d'un changement majeur pour notre profession, qui viendra s'ajouter à l'excellent service que nos professionnels donnent déjà en bureau dans leurs pratiques actuelles, » explique Brigitte Robidas, présidente de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec.

Le recours aux services de ventes de lunettes en ligne et la télépratique ne s'équivalent pas

En pleine distanciation sociale le commerce en ligne a le vent dans les voiles car il permet un accès même en période de la crise de la COVID-19. Or, il est important de faire une différence entre une transaction en ligne et les services d'un professionnel dont le travail est encadré par la loi et des normes de pratiques auxquelles doivent se conformer les professionnels membres de l'Ordre. Toutefois, ces normes ne s'appliquent pas aux entreprises en ligne et leurs employés, une différence qui pourrait ensuite entrainer un inconfort et/ou un problème visuel. En ce sens, l'Ordre travail avec le gouvernement à préparer la reprise et un retour à la normale pour être en mesure de répondre aux besoins criants de clients qui ne peuvent recevoir d'aide par l'entremise d'Internet car ils n'y ont pas accès, fréquemment les personnes les plus vulnérables, mais aussi parce que leur situation nécessite une rencontre en personne.

À propos de l'ordre

L'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec a comme mission d'assurer et de promouvoir l'excellence de la pratique, par la formation et l'encadrement des professionnels qui offrent la solution optimale en matière de produits oculovisuels. En réalisant cette mission, l'Ordre remplit son mandat de protection du public.

SOURCE Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :