COVID-19 - Transfert vers les établissements de santé du personnel de soutien en éducation et retour en classe : le gouvernement doit entendre les syndicats





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des employées et employés de services publics de la CSN (FEESP-CSN) considère que le gouvernement sème la confusion dans les mesures annoncées dernièrement, par rapport au transfert du personnel de soutien scolaire et collégial vers les établissements de santé et services sociaux, et ce, à quelques semaines de la possible réouverture des écoles.

La FEESP-CSN indique qu'une consultation plus large et efficace des organisations syndicales pourrait aplanir à l'avance plusieurs problèmes d'application de ces mesures.

« Il est essentiel que les règles soient claires partout au Québec et que ce transfert se fasse sur des bases volontaires. Nous avons plusieurs membres qui ont déjà proposé leurs services au travers des moyens mis en place (jecontribue.ca) et nous croyons que cette manière de faire est plus porteuse pour la suite des choses », souligne Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

Réouverture des écoles

« Nous nous inquiétons aussi des modalités de la réouverture des écoles si une partie du personnel de soutien scolaire est transférée dans le milieu de la santé. Par exemple, nous avons des préposé-es aux élèves handicapés qui sont actuellement appelés pour aller en renfort dans les établissements de santé et qui retourneraient travailler dans les écoles avec des enfants ayant une maladie chronique », ajoute-t-elle.

La réouverture suggère aussi une reprise du transport scolaire pour les écoles et, à ce titre, il faudra s'assurer que le personnel qui conduit les autobus ait des conditions de travail sécuritaires, considérant que les conducteurs et conductrices sont souvent âgés et que la distanciation sociale dans un autobus scolaire représente un défi de taille.

À propos

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats représentant environ 60 000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics, notamment dans les commissions scolaires et les cégeps de la province, ainsi que plusieurs syndicats de transport scolaire.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 06:00 et diffusé par :