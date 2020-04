COVID-19 : Loto-Québec collaborera avec La Tablée des Chefs pour fournir plus de 35 000 repas par semaine aux plus démunis





MONTRÉAL, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Loto-Québec et La Tablée des Chefs annoncent une collaboration dans le cadre du projet Les Cuisines Solidaires, qui vient en aide aux personnes dans le besoin pendant la crise de la COVID-19. Dès lundi prochain, les cuisines du Casino de Montréal se réactiveront pour produire une grande quantité de repas pendant cette première semaine de rodage. Lorsque les cuisines auront atteint leur vitesse de croisière, la production augmentera de façon substantielle pour fournir chaque semaine au-delà de 35 000 repas aux personnes les plus vulnérables de la société.

C'est pour venir en aide aux Banques alimentaires du Québec que La Tablée des Chefs a récemment lancé Les Cuisines Solidaires, un projet qui mobilise l'industrie alimentaire et les chefs du Québec, pour produire plus de 800 000 repas et ainsi nourrir les personnes dans le besoin pendant et après la crise de la COVID-19.

« C'est avec plaisir que nous accueillons Loto-Québec et le Casino de Montréal dans le projet des Cuisines Solidaires. Leur infrastructure et leur expertise leur permettront d'apporter une contribution significative à l'effort global du projet. Grâce à cet appui et à celui des autres établissements participants, nous franchirons bientôt le cap du million de repas », a affirmé Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs.

« Loto-Québec est heureuse de soutenir cette généreuse initiative de La Tablée des Chefs et de rouvrir les cuisines du Casino de Montréal pendant cette période difficile, permettant ainsi de fournir des milliers de repas aux personnes les plus vulnérables de la société », a souligné Lynne Roiter, présidente et chef de la direction de Loto-Québec.

Rappelons que le 12 mars dernier les casinos du Québec ont fermé leurs portes pour une période indéterminée. Une semaine plus tard, ils ont fait don de plusieurs palettes de denrées et de matériel stockés dans leurs entrepôts - dont plus de 30 000 masques de type N95 ­­- au ministère de la Santé et des Services sociaux et aux 19 organismes Moissons du Québec, au même moment où Loto-Québec remettait à ces derniers la somme de 1 000 000 $.

