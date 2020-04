Flowmon est reconnue dans le Guide du marché de Gartner pour la surveillance et le diagnostic des performances des réseaux en 2020





BRNO, République tchèque, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Flowmon Networks, une entreprise mondiale spécialisée en renseignements sur les réseaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée « Fournisseur représentatif » dans le Guide du marché de Gartner pour la surveillance et le diagnostic des performances des réseaux (NPMD).

Les Guides du marché de Gartner apportent des informations sur des marchés spécifiques, englobant notamment les tendances émergentes, la dynamique des fournisseurs et l'orientation du marché, afin d'aider les responsables informatiques et stratégiques à prendre des décisions d'achat éclairées. Le Guide du marché sur les NPMD, récemment publié, décrit l'état actuel de la technologie, analyse le marché, explique l'avenir du secteur et dresse également la liste des fournisseurs représentatifs.

« Nous sommes heureux d'être à nouveau reconnus par Gartner. Nous visons à créer un outil partagé qui permette aux équipes chargées des réseaux et de la sécurité de parler le même langage et de travailler de concert pour accélérer le temps moyen de résolution et optimiser l'allocation des ressources », déclare Artur Kane, directeur du marketing produit chez Flowmon Networks. « Ces équipes partagent le même objectif, qui consiste à garantir la sécurité, la force et le bon fonctionnement du réseau, qui est le système nerveux de toute entreprise moderne. Flowmon les aide à atteindre cet objectif dans les environnements professionnels, les centres de données et les environnements cloud. »

Le Guide du marché remplace le Quadrant magique de Gartner dans lequel Flowmon avait été reconnue trois années consécutives.

Les renseignements sur le réseau apportés par Flowmon intègrent NetOps et SecOps dans une solution polyvalente. Ils fournissent des informations exploitables via l'analyse automatique du trafic sur le réseau et la détection des menaces sophistiquées, ce qui élimine le tracas de devoir passer au crible les informations indésirables. Cela permet aux professionnels de l'informatique d'obtenir des renseignements plus rapidement sur les violations et les dégradations de performances, de comprendre leur contexte, leur répercussion, leur ampleur et leur cause principale, et d'y réagir à temps.

Des changements fondamentaux dans la surveillance des réseaux

Le Guide souligne que les réseaux d'entreprise font l'objet de changements fondamentaux alimentés par le cloud et l'informatique en périphérie de réseau. Cette nouvelle dynamique a une répercussion sur l'efficacité des piles de surveillance traditionnelles. Les responsables de l'infrastructure et des opérations devraient par conséquent repenser les méthodes de surveillance de leur réseau et envisager des éléments tels que la surveillance des environnements hybrides, l'adéquation entre les opérations de réseau et de sécurité, ainsi que l'obtention d'analyses à l'échelle de l'entreprise pour atteindre les objectifs commerciaux.

Gartner définit le marché de la surveillance et du diagnostic des performances des réseaux (NPMD) comme l'ensemble des outils qui tirent parti d'une alliance de sources différentes de données, telles que les indicateurs et les épisodes de fonctionnement sain générés par les dispositifs sur les réseaux, les données de trafic réseau et les paquets bruts des réseaux, qui apportent des vues d'ensemble historiques et prédictives en temps réel sur la disponibilité et les performances du réseau et le trafic des applications qui fonctionnent dessus. Vous en saurez plus sur le rapport en cliquant sur https://www.gartner.com/en/documents/3981838/market-guide-for-network-performance-monitoring-and-diag

Limitation de responsabilité

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne sauraient être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière.

À propos de Flowmon

Flowmon créé un environnement numérique sûr et transparent où les gens dirigent le réseau, quelle que soit la complexité et la nature de celui-ci.

