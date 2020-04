Baxter fait le point sur ses efforts de riposte au COVID-19





Baxter International Inc. (NYSE : BAX), une entreprise mondiale de produits médicaux, a présenté aujourd'hui une mise à jour sur la façon dont la société réagit à la pandémie de COVID-19 qui met à l'épreuve les communautés et les systèmes de santé du monde entier. L'aide de la société reste concentrée sur l'augmentation de l'offre de ses médicaments et appareils médicaux vitaux pendant cette période d'augmentation sans précédent de la demande, sur la protection de la santé et de la sécurité des employés, sur l'élargissement des opportunités d'emploi à l'échelle mondiale pour répondre à la demande accrue de produits, et enfin sur l'octroi de subventions philanthropiques visant à soutenir les communautés impactées.

« La mission de Baxter est de sauver et de préserver des vies, et cet engagement guide tout ce que nous faisons ? même lorsque les obstacles semblent plus élevés que jamais », a déclaré José (Joe) E. Almeida, président et chef de la direction. « Le travail héroïque accompli par les soignants et les premiers intervenants pour soigner les personnes atteintes du COVID-19 nous inspire tous. Nous nous engageons à faire tout notre possible pour soutenir le système de santé, nos employés et nos communautés pendant cette période sans précédent. »

Augmentation de l'offre et de la distribution des produits

Depuis l'émergence du COVID-19 et la vague des hospitalisations de patients en résultant, la demande de certains produits de Baxter a considérablement augmenté par rapport aux niveaux de commande normaux. En réponse, Baxter a augmenté sa capacité et sa production pour aider à répondre à la demande accrue de produits, notamment PrisMax et Prismaflex, les systèmes de purification du sang de la société utilisés pour traiter les lésions rénales aiguës et d'autres affections, ainsi que les solutions et produits consommables qui vont avec ; son système d'administration de médicaments Mini-Bag Plus ; le système de perfusion Spectrum IQ et ses ensembles d'administration intraveineuse ; ses solutions intraveineuses ; et les médicaments injectables utilisés en USI et dans les autres unités de l'hôpital. Tous les sites de Baxter fabriquant ces produits sont en train de maximiser les niveaux de production et continuent d'étudier toutes les opportunités pour augmenter encore l'offre, permettant à l'entreprise de livrer le plus grand nombre possible de ces dispositifs médicaux et de médicaments qui sont en forte demande.

« Nos produits médicaux essentiels nous placent en première ligne de cette pandémie, et nos 50 000 collaborateurs ont choisi de relever le défi de faire une différence significative pour les patients », a poursuivi M. Almeida. « Étant donné que la demande a atteint un niveau extraordinaire, il est impératif que nous mettions tout en oeuvre pour que nos produits arrivent bien là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire dans les hôpitaux qui sont submergés par un afflux de patients gravement malades à cause du COVID-19. »

Le processus d'allocation de produits de Baxter pendant la pandémie de COVID-19 est basé sur des critères spécifiques qui permettent à l'entreprise de livrer les produits vitaux là où ils sont le plus nécessaires. Ces efforts reposent en partie sur des sources de recherche objectives, telles que les mesures et les évaluations de l'Institute for Health, les rapports communiquant des données gouvernementales, telles que ceux des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), et les données universitaires, telles que celles du Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center. Les clients actuels continueront d'avoir accès aux produits de Baxter, mais ce processus aura pour objectif de consacrer un inventaire supplémentaire aux hôpitaux du monde entier ayant les plus grands besoins en matière de soins aux patients COVID-19 ; il sera mis à jour régulièrement pour refléter la situation changeante.

Baxter est en train d'accroître son accès à la capacité de fret aérien ainsi que la fréquence du transport entre les États-Unis et l'Europe des dispositifs médicaux et médicaments dont on a cruellement besoin actuellement. Les vols commenceront cette semaine et le nouveau pont aérien permettra à la société de transporter davantage de produits vers les hôpitaux le plus rapidement possible. Baxter continue de surveiller de manière agressive la disponibilité de matières premières et de composants supplémentaires et de s'approvisionner pour assurer la continuité de l'approvisionnement. La société reste également concentrée sur le soutien aux patients atteints de maladies chroniques qui dépendent des soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie, y compris les soins de nutrition parentérale et de dialyse.

Protection de la santé et la sécurité des employés

Le plan de riposte à la pandémie en plusieurs étapes de Baxter, qui suit les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control) et de l'Organisation mondiale de la santé, a été mis en oeuvre dans tous les sites à travers le monde. Ce plan de riposte comprend des mesures de protection telles que des actions améliorées de contrôle des infections, des mises en place d'un télétravail pour les employés de bureau, des déplacements restreints, un dépistage des symptômes aux entrées des bâtiments et l'utilisation d'équipements de protection individuelle par les employés. Les opérations de fabrication ont également été modifiées pour limiter les interactions entre les groupes d'employés.

Les employés spécialisés dans la fabrication, le contrôle qualité, l'entreposage, les livraisons, les services sur le terrain et les services de soins rénaux (Renal Care Services) de Baxter poursuivent leur travail afin de garantir que les produits de la société restent disponibles pour traiter les patients du monde entier. En reconnaissance du rôle extraordinaire que jouent ces employés dans la fourniture de produits médicaux aux hôpitaux et aux domiciles des patients, la société a instauré une prime spéciale liée à la pandémie pour ses travailleurs de première ligne. En outre, la société a mis en place un programme de volontariat qui permet aux employés de Baxter possédant une formation médicale et un permis d'exercice adéquats, y compris les médecins et infirmiers, de prendre un congé de l'entreprise et de faire du bénévolat au sein de leurs communautés.

Expansion des possibilités d'emploi

En dépit du contexte de perturbation économique importante, la demande accrue pour les produits de la société a entraîné la création d'opportunités supplémentaires d'emplois permanents et temporaires - ce qui représente en tout jusqu'à 2000 nouveaux postes dans le monde, dont 800 aux États-Unis. L'entreprise est à la recherche de personnes talentueuses et passionnées pour rejoindre ses rangs et endosser une variété de rôles à travers le monde, principalement dans le domaine de la fabrication pour aider à renforcer la production. Ces rôles, pour lesquels une expérience minimale de la fabrication est suffisante, comprendront une solide formation. Pour plus d'informations sur les emplois disponibles, voir www.baxter.com/careers.

Dons pour les secours humanitaires

La Baxter International Foundation a choisi de faire don de plus 2 millions USD pour apporter un soutien financier aux organisations de secours humanitaires qui agissent en première ligne contre la pandémie dans le monde. Cela comprend un don d'un million USD à Save the Children, qui travaille dans le monde entier pour apporter des fournitures, des formations et des informations permettant de prévenir la pandémie, en plus des efforts globaux que l'organisation déploie pour consolider les communautés et garder les enfants et les familles en sécurité ? en soutenant la sécurité alimentaire, en aidant les enfants à continuer d'apprendre, parmi d'autres initiatives. La Fondation soutient également le plan « COVID-19 Global Emergency Response » de World Vision et apporte un soutien géographique spécifique à Direct Relief en Europe, à Project Hope en Asie, à Americares en Amérique latine, ainsi qu'à l'iBio Institute et aux sections locales d'United Way dans la région de Chicago. Ces tout derniers dons viennent s'ajouter à des subventions initiales distribuées à la Fondation des Nations unies/au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l'OMS, à IsraAID et à Partners in Health. Enfin, la Fondation continue à soutenir sa base déjà existante de bénéficiaires en proposant des options de réaffectation et/ou d'extension des fonds, selon ce qui est le plus approprié en cette période.

À propos de Baxter

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur l'important portefeuille de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de Baxter. Depuis plus de 85 ans, nous intervenons à l'intersection critique où se rencontrent les innovations qui sauvent et soutiennent des vies et les prestataires de soins de santé sans qui rien de cela ne serait possible. Avec des produits, des technologies et des thérapies disponibles dans plus de 100 pays, les employés de Baxter basés dans le monde entier tirent parti du riche héritage de percées médicales de la société pour faire avancer la prochaine génération d'innovations de soins de santé transformateurs. Pour plus d'informations, visitez www.baxter.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Sur ordonnance uniquement. Pour une utilisation sûre et correcte des appareils mentionnés ici, reportez-vous au mode d'emploi complet ou au manuel correspondant de l'opérateur.

Informations importantes concernant la sécurité

Les systèmes PrisMax et Prismaflex sont destinés :

Aux procédures d'épuration extra-rénale continue pour les patients pesant 20 kg ou plus et présentant une insuffisance rénale aiguë et/ou une surcharge liquidienne.

Aux procédures d'échange plasmatique thérapeutique pour les patients pesant 20 kg ou plus et atteints de maladies où l'élimination des composants plasmatiques est indiquée.

Tous les traitements administrés via les unités de contrôle PrisMax et Prismaflex doivent être prescrites par un médecin.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant la riposte de l'entreprise à la pandémie de COVID-19, et portant notamment sur la capacité de l'entreprise à répondre à l'augmentation de la demande de ses produits (via le nouveau pont aérien ou d'une autre manière), sur sa capacité à effectuer des allocations de produits en fonction des besoins, et sur son intention d'embaucher des employés supplémentaires. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses dépendant de facteurs importants, lesquels pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs, dont notamment : la capacité à maintenir la continuité de l'approvisionnement ; les mesures prises par les organismes de réglementation et autres autorités gouvernementales ; les problèmes liés aux exigences contractuelles, à la qualité, à la fabrication ou à l'approvisionnement des produits, ou les problèmes liés à la sécurité des patients ; les modifications des lois et des règlementations ; ainsi que d'autres facteurs de risque décrits dans le Formulaire 10-K le plus récent et dans les autres documents de Baxter déposés auprès de la SEC, lesquels peuvent être consultés sur le site Web de Baxter. Baxter n'est pas tenue d'actualiser ses énoncés prospectifs.

Baxter, PrisMax, Prismaflex, Mini-Bag Plus et Spectrum IQ sont des marques déposées de Baxter International Inc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

