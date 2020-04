Service Web et outils d'apprentissage du calcul scientifique : Casio les rend gratuits pour favoriser l'étude des mathématiques en cette période de fermeture d'écoles





Ce soutien des classes en ligne et des études à domicile s'adresse aux élèves et aux enseignants du monde entier

TOKYO, 17 avril 2020 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui avoir mis à disposition aux quatre coins du monde, sans frais, son service Web ClassPad.net, la suite PLUS complète de calculs mathématiques, afin de venir en aide aux élèves et aux enseignants en cette période de fermeture d'écoles due à la nouvelle pandémie de maladie à coronavirus. Ordinairement disponible par abonnement payant, la suite PLUS donne accès à toutes les fonctions de calcul et de graphiques les plus avancées de ClassPad.net. De plus, Casio propose sans frais aux enseignants, qui dispensent des cours en ligne, deux applications, un gestionnaire et un émulateur. Ces deux applications seront gratuites jusqu'au 31 août 2020*.

*CASIO ClassPad et applications CASIO fx-CG500 (iOS/Android) uniquement : gratuites pendant six mois à compter de la date de téléchargement

ClassPad.net, un service Web, permet de calculer diverses fonctions, de tracer des graphiques et d'effectuer des calculs statistiques et géométriques, sans compter que les utilisateurs peuvent disposer à leur guise, dans la fenêtre du navigateur, leurs formules numériques, leurs figures géométriques et leurs graphiques. Par ailleurs, la suite PLUS que propose gratuitement Casio est la plus complète. Tous les utilisateurs bénéficient donc d'un module de calcul formel (CAS), capable d'effectuer divers calculs à base d'expressions, ainsi que d'autres fonctions avancées telles que la possibilité de saisir des données mathématiques à la main. Les graphiques et autres éléments de données créés sur ClasPad.net peuvent être sauvegardés et mis à disposition aux fins d'apprentissage individuel à domicile et de cours en ligne.

S'agissant du gestionnaire et de l'émulateur Casio, deux applications mises gratuitement à la disposition des enseignants, elles peuvent servir à reproduire sur PC les procédés de calculs scientifiques. Ces deux applications se complètent d'outils de vidéoconférence pour faire voir facilement aux élèves les graphiques et les formules que l'enseignant écrit sur son écran pendant un cours en ligne. À l'heure où les élèves ne peuvent se réunir pour les cours en présentiel, les écoles étant fermées et vu l'ordre de rester à domicile, les enseignants, profitant de ces outils, peuvent enseigner facilement les procédés ou méthodes de calcul via le Web. Les enseignants et les élèves intéressés peuvent simplement télécharger et installer les applications logicielles à partir du site Web spécial indiqué ci-dessous.

Période d'offre gratuite

Du 15 avril au 31 août 2020*

*CASIO ClassPad et applications CASIO fx-CG500 (iOS/Android) uniquement : gratuites pendant six mois à compter de la date de téléchargement

Site Web spécial

https://edu.casio.com/softwarelicense/aid/

Casio met également à disposition un site Web officiel pour enseignants, élèves et étudiants.

Veuillez sélectionner la langue de votre pays en cliquant sur le lien : http://edu.casio.com/ke/links/#links

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1155560/CASIO_ClassPad.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1155561/CASIO_ClassPad_Manager.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

Communiqué envoyé le 17 avril 2020 à 00:54 et diffusé par :