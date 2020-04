Lincoln s'installe dans la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, accélérant l'ouverture de la Chine intérieure





CHONGQING, Chine, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le Sommet des services industriels du cercle économique de Chengdu-Chongqing s'est tenu le 25 mars, selon le Comité administratif de la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang. Des sujets tels que les nouvelles formes commerciales de l'économie numérique ont été abordés par les gouvernements locaux, entreprises et organisations industrielles par le biais d'échanges en ligne. Suivant le modèle de la zone de développement coordonnée de Pékin-Tianjin-Hebei, l'intégration du delta du Yangtzé et la zone de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, le cercle économique de Chengdu-Chongqing est devenu une nouvelle stratégie de développement régional importante de Chine. Ayant les grandes villes centrales de Chongqing et Chengdu pour zone centrale, la Chine prévoit de développer un pôle de croissance important dans sa région occidentale basé sur l'initiative de la nouvelle route de la soie et de la ceinture économique du Yangtzé.

En tant que première zone de développement et d'ouverture de Chine intérieure, la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang a célébré le dixième anniversaire de sa création en 2020, et l'initiative du cercle économique de Chengdu-Chongqing constitue également une nouvelle opportunité pour la nouvelle zone. Cette année, elle coordonnera la prévention et le contrôle du COVID-19 ainsi que le développement économique et social afin de minimiser l'impact de la pandémie avec un haut niveau d'ouverture. La nouvelle zone de Liangjiang a d'ores et déjà vu une reprise complète de la production pour les entreprises d'une certaine envergure et les entreprises étrangères. Certaines entreprises ont résisté à la tendance à la baisse grâce au développement de l'industrialisation et de clusters, qui ont permis de réduire le coût du système de soutien et de la logistique, tout en préservant la flexibilité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement.

Importante base manufacturière automobile mondiale, le secteur automobile de Chongqing a franchi une étape majeure en matière de développement haut de gamme, haute qualité et haute technologie. La toute nouvelle Lincoln Corsair est récemment sortie de la chaîne de montage de la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, marquant la toute première fois qu'une Lincoln a été fabriquée en dehors de l'Amérique du Nord. Chen Anning, vice-président du groupe Ford Motor Company et président-directeur général de Ford Motor (Chine) Co., Ltd., a expliqué être fermement déterminé à faire en sorte que les marques Lincoln continue d'explorer le marché chinois.

Il y a à l'heure actuelle huit fabricants de véhicules et des centaines d'entreprises fabriquant des composants de base dans la nouvelle zone de Liangjiang, formant une immense et complexe chaîne industrielle. La reprise de la chaîne industrielle et d'approvisionnement, menée par les grandes entreprises, aidera à accroître la capacité de production automobile de la nouvelle zone de Liangjiang. En attendant, d'énormes opportunités ont émergé de cette initiative de cercle économique de Chengdu-Chongqing promue par le gouvernement central. En tant que fenêtre ouverte sur Chongqing et la Chine occidentale, la nouvelle zone de Liangjiang a connu une optimisation continue de son environnement d'affaires international et est devenue une destination importante pour les investissements étrangers en Chine de l'Ouest.

D'après une évaluation indépendante récemment publiée sur les bases de démonstration de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Chine en 2019, la nouvelle zone de Chongqing Liangjiang s'est classée première parmi les 14 nouvelles zones régionales de Chine. La nouvelle zone de Liangjiang accorde des politiques industrielles préférentielles aux entreprises établies, notamment des exonérations fiscales, la coordination des propriétés et le recrutement de talents, ainsi qu'un certain nombre de politiques innovantes qui couvrent l'ensemble du processus, de la création à la cotation en bourse. À l'avenir, la nouvelle zone de Liangjiang se concentrera sur la construction d'un portail ouvert de la Chine intérieure grâce à un environnement d'affaires optimisé ainsi qu'à des services efficaces et de haute qualité afin de devenir une destination d'investissement essentielle dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web officiel : http://www.liangjiang.gov.cn.

