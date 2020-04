Crise de la COVID-19 - La FIQ exige une réelle reconnaissance des professionnelles en soins

Les 76 000 professionnelles en soins que représente la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ sont en colère et trouvent inacceptable que les médecins spécialistes aient obtenu une entente généreuse alors qu'on leur a consenti des...

À la lumière de l'évolution de la situation de la COVID-19, VIA Rail Canada (VIA Rail) prolonge la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'Océan (Montréal-Halifax), effectif dès maintenant. NOS SERVICES ROUTES SERVICES Québec-Montréal-Ottawa 22* et...