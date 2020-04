Fibank émettra jusqu'à 25 millions de nouvelles actions





SOFIA, Bulgarie, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Chacune des nouvelles actions aura une valeur nominale de 1 lev et une valeur d'émission de 8 leva. Cette nouvelle émission d'actions permettra à First Investment Bank d'attirer de nouvelles ressources financières et, dans le même temps, de lever jusqu'à 200 millions de leva de capitaux de première qualité. La Banque entend mettre à profit cette augmentation de capital pour la mise en oeuvre de sa stratégie visant à étendre sa présence sur le marché de la banque de détail et des prêts aux PME.

Au terme de l'émission des nouvelles actions, le capital social total de la Banque passera de 110 à 135 millions de leva. Au 31 mars 2020, les fonds propres réglementaires de la Banque s'élevaient à 1 365 millions de leva.

Le prix d'émission a été fixé au terme d'une analyse approfondie prenant en compte les intérêts de tous les actionnaires de la Banque, notamment :

la valeur comptable par action en tant que facteur clé de la détermination du prix ;

les données de marché et les estimations des acquisitions récentes d'autres banques en Bulgarie ;

les indicateurs financiers, la position sur le marché et la taille de la Banque ;

le développement attendu, en tenant compte du caractère innovant de la Banque ;

les facteurs de risque et les mesures prises pour les éliminer ;

l'excellent état du système bancaire bulgare dans son ensemble et les perspectives favorables à une adhésion future au second mécanisme de taux de change européen (MCE II).

La valeur comptable des actions est basée sur les états financiers audités de la Banque à la fin de 2019 et s'élève à 8,57 leva par action sur une base individuelle et à 8,87 leva par action sur une base consolidée. Afin de susciter un intérêt plus large parmi les investisseurs, le tarif d'émission des nouvelles actions inclut une remise de 10 % sur la valeur comptable par action sur une base consolidée. Fin mars, la valeur comptable des actions de la Banque avait encore augmenté pour atteindre 8,63 leva par action sur une base individuelle et 8,90 leva sur une base consolidée. Le bénéfice par action pour 2019 atteignait 1,25 leva. Cette augmentation de capital sera un succès si au moins 2 500 000 actions sont souscrites et libérées.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses sources de financement, First Investment Bank a, en fin d'année dernière, lancé avec succès l'émission d'obligations pour un montant de 30 millions d'euros. Le court laps de temps qu'a pris cette émission reflète l'intérêt considérable de la communauté des investisseurs envers la Banque. Un investissement dans l'une des plus grandes banques du pays offre un accès direct à l'économie bulgare, qui est pérenne et sur le point d'intégrer la zone euro. En parallèle, la Banque a fait l'objet l'année dernière d'une évaluation complète conformément aux critères de la Banque centrale européenne (BCE), y compris un examen de la qualité de ses actifs ainsi que des tests de résistance.

En 2019, les actifs de Fibank ont augmenté de plus d'1 milliard de leva, pour atteindre 10 660 millions de leva sur une base consolidée. Son capital réglementaire a atteint les 1 284 millions de leva pour la même période, soit une augmentation de 176 millions de leva. Au cours de l'année, les dépôts de Fibank ont augmenté de 761 millions de leva, ses emprunts totaux dépassant les 9 104 millions de leva. En 2019, la Banque a émis avec succès un instrument de capitaux propres d'un montant total de 30 millions d'euros qui, après avoir été autorisé par la Banque nationale de Bulgarie (BNB), a été inclus aux fonds propres de catégorie 1. Le bénéfice consolidé pour 2019 avant dépréciation de 257,7 millions de leva a été conservé et ajouté au capital de la Banque. Fin 2019, grâce à des mesures de mobilisation de capitaux et d'atténuation des risques, la Banque a constitué une marge de capital de plus de 197 millions d'euros.

Au premier trimestre de 2020, la position de capital de Fibank s'est davantage renforcée avec l'inclusion du bénéfice de 2019 à ses fonds propres suite à l'autorisation de la BNB. Au 31 mars 2020, le ratio d'adéquation du capital total de Fibank était de 19,09 %, le taux d'adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 19,03 %, le taux d'adéquation du capital d'actions ordinaires de catégorie 1 (CET1) de 15,48% et les fonds propres réglementaires atteignaient les 1365 millions de leva. Au premier trimestre de 2020, le bénéfice avant dépréciation était de 30,9 millions de leva. Le ratio de couverture des besoins de liquidité était de 273,87 % et témoignait d'une position de liquidité stable. Toujours au premier trimestre de 2020, la croissance publiée du portefeuille de prêts aux PME de la Banque était de 13,8 millions de leva, soit 7,2 % en glissement annuel, et celle du portefeuille de prêts aux particuliers de 47,3 millions de leva, soit 10,4 % en glissement annuel.

Grâce à cette nouvelle émission, la Banque respectera la totalité des dernières recommandations de la Banque centrale européenne. L'adhésion de la Bulgarie à l'Union bancaire européenne et au MCE II offrira au pays aussi bien la sécurité financière du contrôle strict de la BCE que l'accès aux privilèges et facilités dont disposent les États membres de la zone euro.

