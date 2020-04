Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 17 avril 2020

À la lumière de l'évolution de la situation de la COVID-19, VIA Rail Canada (VIA Rail) prolonge la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'Océan (Montréal-Halifax), effectif dès maintenant. NOS SERVICES ROUTES SERVICES Québec-Montréal-Ottawa 22* et...

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 17 avril 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Point de presse avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et le...

Aujourd'hui, nous nous joignons à tous les Canadiens pour exprimer nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues et aux proches du Dr Huy-Hao Dao, du Québec, qui serait décédé de la COVID-19. Le milieu médical pleure la perte...