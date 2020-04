Téléthon Opération Enfant Soleil : le 7 juin, soutenons les enfants malades du Québec





Parce que les petits miracles ne peuvent attendre...

QUÉBEC, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Opération Enfant Soleil et TVA sont heureux d'unir leurs efforts et d'annoncer que le 33e Téléthon aura bel et bien lieu le 7 juin prochain. C'est une formule réinventée, sans public et respectant en tout point les mesures de sécurité et de prévention mises en place par les instances gouvernementales, qui sera diffusée à TVA au bénéfice des enfants malades. Les détails de cette nouvelle formule seront précisés au cours des prochaines semaines.

Opération Enfant Soleil, TVA, ainsi que plusieurs précieux partenaires et collaborateurs feront preuve de créativité et travailleront de concert afin d'offrir aux Québécois un Téléthon différent, mais tout aussi touchant. Pour cette édition réinventée, plusieurs artistes d'ici mettront à nouveau leur talent au profit de la cause et partageront leur passion avec générosité. Ces derniers n'ayant pu présenter leurs spectacles en raison de la crise, il s'agira d'une belle occasion de leur offrir une vitrine et d'entendre leurs voix afin de lancer, tous ensemble, un message d'espoir et d'entraide.

« La situation inédite que nous vivons tous en ce moment nous rappelle avec force que la santé est notre bien le plus précieux et que la solidarité peut sauver des vies. Partout dans le monde, la vie normale est sur pause, mais parmi toutes les incertitudes, au milieu de l'inconnu, une conviction demeure: les enfants continueront d'avoir besoin de soins, d'avoir besoin de nous. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts afin de soutenir les centres hospitaliers et les équipes médicales qui oeuvrent auprès des familles touchées par la maladie. Plus que jamais, il est essentiel d'assurer l'achat d'équipements de qualité dans les grands centres pédiatriques de la province ainsi qu'en région, afin que toutes les familles du Québec puissent avoir accès aux meilleurs soins. » Julie Lemieux, présidente-directrice générale, Opération Enfant Soleil

« TVA est très fier de pouvoir confirmer le maintien de la date du 7 juin pour le Téléthon, tel qu'il était prévu, et ce, malgré la situation actuelle que nous vivons. Plus que jamais, nous sortirons des sentiers battus et innoverons, de concert avec Opération Enfant Soleil, afin de pouvoir venir en aide aux enfants malades et à leur famille. » Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, Groupe TVA

Grâce au dévouement et à l'implication de milliers de donateurs, de bénévoles, de partenaires, d'ambassadeurs et grâce à la générosité de tous les gens de coeur qui soutiennent la mission d'Opération Enfant Soleil, il est possible de réaliser de petits et de grands projets pour la santé des enfants. En cette période particulière, les familles ont besoin de sentir que nous sommes à leurs côtés. Parce que les petits miracles ne peuvent attendre, le 7 juin, c'est un rendez-vous.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec. Grâce aux sommes recueillies, plus d'une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. À ce jour, plus de 255 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.

